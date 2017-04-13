Göçük Altında Kalan Iraklı İşçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Göçük altında kalan Iraklı işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı



ANKARA - Başkentte iki bina arasında bulunan bahçe duvarının yenilenme çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bacağı göçük altında kalan Iraklı işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üsküp Caddesi Nergiz Sokak'ta bulunan iki binanın arasındaki bahçe duvarının yenileme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında orada bulunan Iraklı işçi Ömer Kamil Muhammed Al Fahtavi'nin bacağı göçük altında kaldı. Durumu gören apartman sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göçük sonrası başka bir inşaatta çalışan işçiler de Fahtavi'nin yardımına koştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Göçük altında kalan Fahtavi'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan Fahtavi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. (UKY-BC -