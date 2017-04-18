Göçük Altında Can Veren 3 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

SAMSUN'un Kavak İlçesi'nde, garaj inşaatı sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Samsun'un Kavak İlçesi Azaklı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Yaşar Demirtaş'ın evinin bitişiğindeki boş alana oğlu Ahmet Demirtaş tarafından garaj yapılması için başlanan inşaatta, kalıplar sökülürken göçük meydana geldi. Tek katlı inşattaki çökme sonucu, usta olan 50 yaşındaki Çetin Ganık ve işçiler 56 yaşındaki Nevzat Aydemir ile 34 yaşındaki Murat Batkal, moloz yığının altında kalarak olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin çalışması sonrasında bulundukları yerden çıkarılan 3 kişinin cenazeleri, Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.



3 kişi için, yaşadıkları Kavak İlçesi'ndeki mahallelerinde ayrı ayrı cenaze töreni düzenlendi.



İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞIYORDU



Olayın gerçekleştiği mahallede devam eden başka inşaatlarda da çalışan ve inşaat ustası olarak geçimini sağlayan Çetin Ganık için Ortaköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, evli ve 5 çocuk babası Ganık'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.



BİR GÜNLÜK YARDIM İÇİN GELMİŞTİ



İstanbul'da itfaiyeden emekli olduktan sonra memleketi Kavak'a dönen Nevzat Aydemir'in ise olay günü bir günlük çalışmak için olay yerine geldiği belirtildi. Evli ve 3 çocuk babası Aydemir'in bir oğlunun daha önce kanser rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Aydemir, için Belalan Mahallesi merkez camiinde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından cenazesi toprağa verildi.



İnşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Batkal için ise Kuzalan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli olan Batkal için Kuzalan Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından onun cenazesi de gözyaşlarıyla toprağa verildi.



- Samsun