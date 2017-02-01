Göçü Önlemek Adına Italya'dan Afrika Ülkelerine 200 Milyon Euro

Göçü önlemek adına İtalya'dan Afrika ülkelerine 200 milyon Euro



Esma Çakır Roma, 1 Şubat (DHA) - İtalya, yasadışı göçü engellemek amacıyla sınır kontrollerini daha da güçlendirmesi için bazı Afrika ülkelerine 200 milyon Euro yardım yapacak.



Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru yaşanan göç dalgasının önemli rotalarından biri olan İtalya, sorunun kaynağına yönelik bazı önlemler alıyor.



Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, öncelikle Libya, Tunus ve Nijer gibi ülkelerle bu konuda işbirliği yapmak için İtalya olarak 200 milyon Euro'luk bir fon ayıracaklarını açıkladı.



Roma'da bir basın toplantısı düzenleyen Alfano, söz konusu ülkelerin talepleri doğrultusunda İtalya'nın ekipman, teknik araçlar ve yerel güvenlik güçlerinin eğitimini sağlayacağını belirtti. Stratejik hedeflerinin, bu ülkelerin sınırlarını kontrol altına alması ve buralardan göç edilmesini önlemeleri olduğunu anlatan Alfano, Nijerya, Mısır ve Etiyopa ile de gelecekte bu konuda işbirliği yapabileceklerinin sinyalini verdi.



Alfano, 'İtalya, insan hayatı kurtaran bir ülke ve masaya para koyuyor, bu nedenle biz samimiyiz ve aynı samimiyeti ortaklarımızdan da bekliyoruz' dedi.



AB'ye güvenmeyen İtalya, ikili anlaşmalara yöneldi



Avrupa Birliği'ni (AB), bu konudaki taahhütlerini yerine getirmemekle itham eden Bakan Alfano, zor olsa da birliğin sınırlarının güvenliğine daha fazla önem verilmesi gerektiğini savundu.



Bir gazetecinin, İtalya'nın bu kararının altında AB'ye olan güvensizliğinin mi yattığını sorması üzerine Angelino Alfano, sığınmacı krizine karşı Afrika'ya yardım yapmayı kararlaştıran AB'nin önemli bir adım attığını, ancak bu arada İtalya'nın da kendi tedbirlerini alarak, göçün önünü kaynağından kesmek için ikili anlaşmalara yöneldiğini söyledi. Alfano, AB'nin ve İtalya'nın girişimlerinin koordineli bir şekilde ilerlemesini umduğunu da ifade etti.



Alfano'nun bu duyurusu, 3 Şubat'ta Malta'da yapılacak olan ve Afrika'dan Avrupa'ya göçün önüne geçilmesinin de görüşüleceği gayri resmi AB zirvesi öncesinde geldi.



Çoğunluğu Libya çıkışlı olmak üzere, geçen yıl 181 bin sığınmacı İtalya'ya ulaştı. 5 binin üzerinde 'umut yolcusu' ise, 2016'da Akdeniz'i geçmek isterken boğularak can verdi.



(Fotoğraflı)