Göçmenlerin Amerikan Rüyası Bitiyor Mu?

Başkan Trump, devlet dairelerine, Amerika’da yabancı işçilerin istihdamına olanak tanıyan H-1B vize programını gözden geçirme talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Göçmenlerin Amerikan Rüyası Bitiyor Mu?

Başkan Trump, devlet dairelerine, Amerika'da yabancı işçilerin istihdamına olanak tanıyan H-1B vize programını gözden geçirme talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Peki, bu kararname ne anlama geliyor? Göçmenlik avukatı Efe Poturoğlu, Ayşegül Smith'in sorularını yanıtladı

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