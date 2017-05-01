Göçmenlerin Amerikan Rüyası Bitiyor Mu?

Başkan Trump, devlet dairelerine, Amerika'da yabancı işçilerin istihdamına olanak tanıyan H-1B vize programını gözden geçirme talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Peki, bu kararname ne anlama geliyor? Göçmenlik avukatı Efe Poturoğlu, Ayşegül Smith'in sorularını yanıtladı