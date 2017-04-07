Göçmenleri Taşıyan Otomobil Kaza Yaptı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenleri taşıyan bir otomobil kaza yaptı. Kazada Suriye uyruklu bir şahıs yaralanırken, otomobil sürücüsü ve 5 Suriyeli göçmen kaçtı.



Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Suriyeli göçmeni taşıyan otomobil, Pırlanta Plajı kavşağında şarampole düşerek kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazada yararlanan bir kişi ve onun başında bekleyen bir kişinin olduğunu fark etti. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, diğer şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın verdiği ifade doğrultusunda otomobilde 5 Suriyeli göçmenin daha bulunduğunu ve bu şahısların otomobil sürücüsüyle birlikte kaza sonrası kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalıma başlattı.



Ayrıca kazada yararlanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - İZMİR