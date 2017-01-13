Göçmenlere Çelme Takan Kameramana 3 Yıl Ertelenmiş Hapis Cezası





Macaristan'da çekim yaparken göçmenlere çelme takıp tekme atan Macar kameraman Petra Laszlo üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.



Mahkemeye taşınan olay Eylül 2015'te, Macaristan-Sırbistan sınırında yaşanmıştı.



Kadın kameraman, polisle göçmenler arasında çıkan arbedede kucağında oğlunu taşıyan Suriyeli bir adama çelme takmış, bir genç kızı da tekmelemişti.



Büyük tepki toplayan kameraman aşırı sağcı Jobbik partisine yakınlığıyla bilinen N1TV kanalındaki işinden çıkarılmış ve hakkında dava açılmıştı.



12 Ocak'ta, Szeged Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmanın hakimi Illes Nanasi, sanığın işlediği suçun toplumsal infiale neden olduğunu ve savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.



Duruşmaya video konferans yoluyla katılan Macar kameraman karara itiraz edeceğini belirtti.



Üç yıl boyunca suç işlemediği takdirde Laszlo'nun cezası iptal olacak.



Laszlo'nun göçmenlere çelme taktığı anın görüntüleri



Büyük umutlarla başladığı işi bir yıl sürdü



Kameramanın çelme taktığı Suriyeli Usame Abdul Muhsin ise olayın hemen adından İspanya'daki bir spor okulundan iş teklifi almış ve oğluyla birlikte büyük umutlarla Madrid'e yerleşmişti.



Geçtiğimiz aylarda bir yıllık sözleşmesi dolan Muhsin'in İspanyolcasının yetersiz olmasından dolayı sözleşmesinin uzatılmadığı ve işsiz kaldığı öğrenildi.



Muhsin'in eşi ve diğer iki çocuğu halen Türkiye'de yaşıyor.



_Kaynak: AA / Euronews / AP



Auteur: euronews-tr



Tags: yıl kameramana ertelenmiş Macaristan çelme Adalet cezası takan Göçmenlere hapis Gepost: 13 januari 2017