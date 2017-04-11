Göçmenler İçin Türkiye'de Girişimcilik Konuşulacak

Göçmenler için Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde Yeni Bir Başlangıç

Yeni dönemin ilk buluşması olan etkinlikte girişimcilik ekosisteminden birçok önemli isim deneyimlerini aktarırken, Suriyelilere yönelik workshoplar yapılacak. 11 Nisan Salı günü gerçekleşecek etkinliğe, yaklaşık 200 Suriyeli mülteci katılacak.

Türkiye'de sayıları 3 milyona ulaşan Suriyeli mültecilerle ortak bir gelecek inşa etmek için Habitat Derneği'nin, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile birlikte yürüttüğü İMECE Programı'nın yeni dönem çalışmaları başladı. Program kapsamında ilk etkinlik, 11 Nisan Salı günü, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 200 kişilik geniş bir katılımla gerçekleşecek.

İMECE Girişimcilik Buluşması İstanbul etkinliği, "Göçmenler için Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde Yeni Bir Başlangıç" teması çerçevesinde yapılacak. Etkinliğe katılan Suriyeli girişimci adayları, girişimcilik ekosisteminden eğitmenler, mentorlar ve yatırımcılar gibi birçok önemli ismin deneyimlerini dinleme şansı yakalarken, workshoplara da katılma imkânı bulacak.

Farklı Potansiyellere Farklı Eğitim

3 aylık pilot uygulama sonucunda İMECE Programı'nın kapsamı genişletilerek sürdürülmesine karar verildi. Bu doğrultuda yapılacak ilk etkinlik olan "İMECE Girişimcilik Buluşması İstanbul"da, Suriyeli girişimci adayları testlere tabi tutulacak. Potansiyellerine göre ayrılan Suriyeliler,Türk girişimcilik ekosisteminden önemli mentorlar eşliğinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

