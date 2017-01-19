Göçmen Şair'den Vali'ye Şiir

Kırşehir'de yaşayan göçmenlerden şair İbrahim Mree, Vali Necati Şentürk'e, desteklerden dolayı şiir yazdı.



Yazdığı şiirde Vali Şentürk'e övgü atfeden şair İbrahim Mreee, yazdığı şiirle birlikte tablo hediye etti.



Şair İbrahim Mree, yazdığı şiirde Vali Necati Şentürk'ü şöyle anlattı;



"Ebu hayratdı ceddinde ismin. Ecdadı razı, nasli paak ettin. Maddi-i müptelayi mane_i müptela eyledin. Başınıza emir demişlerdi, sen cana yoldaş geldin."



Kırşehir'de yaşayan göçmenler adına Türkmen şair İbrahim Mree ile Türkmen temislcisi Luae Alhaider, Vali Necati Şentürk ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRŞEHİR