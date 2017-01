Göçmen Karşıtı Trump 'Kutsal Kentlere' Savaş Açtı

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göç politikasının ana hatları yavaş yavaş belli olmaya başladı.



Meksika ile sınırları kapatmak, sınır kontrollerini 5 bin görevli daha ekleyerek güçlendirmek, "kutsal" sayılan ve yasa dışı göçe izin veren şehirlerin girişlerini kapatmak…



1980'li yıllara dayanan "Kutsal Şehirler" uygulaması, Orta Amerika'daki savaşlardan kaçan ve ABD'deki sığınma başvurularına cevap alamayan mültecilerin kapılarını çaldıkları kiliselerin bulunduğu şehirler.



Cambridge de bu kutsal şehirlerden biri. Buranın belediye Başkanı Denise Simmons:



"Buranın Kutsal kent olarak kalmaya devam edeceğini kasım ayında tekrar teyit ettik. Camridge, vatandaşlığa giden yolda burada ikamet etmek isteyenler için güvenli bir kent."



Göçmen Yasal Kaynak Merkezi'ne göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük İdaresine yardımcı olmayan 500'den fazla şehir bulunuyor. Bu kentlerin aralarında aldıkları ortak karar, yasa dışı göçmenleri ihbar etmemek. ABD metropollerinde nüfusun önemli bir kısmını oluşturan bu sığınmacıların sayısı 11 milyona ulaşıyor.



Kutsal kentlerdeki kiliseler, yetkililerin sığınmacıları hapse atma veya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak ve yıldırmak için gereğinden fazla gözaltında tutma gibi uygulamaları eleştiriyor.



Seattle kenti Belediye Başkan Ed Murray'e göre bu konuda ellerinde çok güçlü anayasal argüman bulunuyor:



"Anayasa'nın dördüncü maddesi bütün gözaltı ve tutuklamaların açıkça gerekçelendirilmesini istiyor ve yerel polisin Federal Göçmenlik yasalarını uygulamaya zorlanamayacağını açıkça ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığımız gibi, polisin Federal Hükümetin emrinde bu kentteki göçmenleri toplamasına izin vermeyeceğiz."



Trump göreve geldiği ilk günde kutsal şehirlere yönelik federal finansmanı keseceğini söylemişti. New York, federal fonlardan yıllık 10,4 milyar Dolar yardım alıyor. Bu fonları kesmenin en kolay yolu güvenlik güçlerine ayrılan bütçeyi kısmaktan geçiyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya göre bu durumun istenmeyen sonuçlar doğurması büyük bir olasılık:



"Bu başkanlık emri, kamu güvenliğini zayıflatabilir ve mahallelerimizi daha az güvenli hale getirebilir. Bu başkanlık emri, ilk olarak suçu azaltmak için polis departmanı ile toplum arasında kurulan ilişkiye zarar verebilir. Yasalara saygılı New Yorkluları sınır dışı etmeyeceğiz. Aileleri parçalamayacağız."



Eşi ve çocukları sınırın diğer tarafında, San Diego'da bulunan Jose de bu durumda. Tijuana'ya geri gönderilen aile babası gerekirse bu duvardan atlayacağına yemin ediyor.



