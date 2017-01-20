İnsan Kaçakçılarından Yeni Yöntem: Büyük Gemiyle Direkt Sefer

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonla göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyi çökertti. Daha önce 30 - 40 kişilik botlarla göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin, 400 kişilik gemiyle göçmenleri İtalya'ya direkt götürme planları yaptığı ortaya çıktı.

14 EKİM'DEN BU YANA TAKİP EDİLİYORLARDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi'nde faaileyet gösteren ve yasadışı yollardan deniz yolu ile göçmenleri Yunanistan'a kaçıran şebekeyi geçtiğimiz 14 Ekim'den itibaren izlemeye aldı. Polis ekipleri, şebekenin işleyişini çözmek için, şebeke üyelerini takip etmeye başladı. Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, şebekeyi takibe aldığı günden geçtiğimiz 16 Ocak tarihine kadar 14 ara yakalama yaparak; 400 Suriye, 31 Fas, 17 Afganistan, 11 Bangledeş, 5 Gana, 4 Eritre, 4 Mali, 11 İran, 2 Irak, 2 Kongo, 2 Mynmar ve 2 Yemen olmak üzere toplam 491 göçmen yakaladı.



37 KİŞİ YAKALANDI

Yakalamalar sırasında; 4 adet lastik bot, 1 adet bot motoru, 24 adet araç, 188 adet can yeleği, 22 şambrel can simidi ve 6 adet pompa ele geçirildi. Olaylarda insan ticareti yaptığı ileri sürülen 34'ü Türk, 3'ü Suriyeli olmak üzere 37 kişi yakalandı. Yakalanan 37 şüpheliden 7 Türk adli makamlarca serbest bırakılırken 30 şüpheli tutuklandı.

POLİS SON DARBEYİ VURDU

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, şebekeye ara yakalamalarla darbe vururken en son darbeyi ve liderlerini geçtiğimiz geçtiğimiz Salı günü yapılan operasyonla vurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye İzmir merkezli; İstanbul, Adana, Mersi ve Adana'da 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 Suriyeli, 11 Türk ve bir Filistinli yakalandı. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramada; İçerisinde göçmen şahısların para hesaplarının tutulduğu ve Arapça şifrelerin yazılı bulunduğu ajanda ve çok sayıda belge, 2 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait fişekler, 187 bin 300 lira değerinde dört adet senet, 25 bin lira değerinde bir adet çek ve şüphelilerin cep telefonları çıktı.



19 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE ÇIKARILDI

Emniyette sorgulaması biten 4 Türk, savcılık talimatı ile serbest kaldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11'i Suriyeli, 7'si Türk ve biri Filistinli toplam 19 şüpheli bugün sabah saatlerinden adliyeye sevkedildi.

ŞEBEKENİN LİDERİ SURİYELİ

Yaklaşık 4 aydır göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyi takip eden Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri,şebekenin işleyişini de bir bir çözdü. Şebekenin liderliği Suriye uyruklu M.A. yaparken şebekede Türklerin bulunduğu grubun liderliğini yapanın ise M.T. olduğunu belirledi. Suriyelilerin üstün olduğu şebekede, şebeke üyesi olan Türklerin ulaşım ve bot ayarlamada çalıştıkları belirtildi. Suriye uyruklu şebeke üyelerinin 3-4 kez yasadışı yollardan deniz yolu ile Yunanis'tan'a geçmeye çalıştıkları ancak geçemeyince, göçmen kaçakçılığında da iyi para kazanıldığını görünce bu işe girdikleri ileri sürüldü.



ARALARINDA SES SANATÇISI VE MODACI DA VAR

Şebeke üyeleri arasında olan Suriye uyruklu 25 yaşındaki A.A.'nın Suriye'de ses sanatçılığı yaptığı iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınarak İzmir'e yerleştiği öğrenildi. Ses sanatçısı A.A.'nın İzmir'e geldikten sonra düğünlerde şarkı söyleyerek para kazandığı, çevresindeki Suriye uyruklu arkadaşlarının göçmen kaçakçılığından çok para kandığını görünce bir taraftan düğünlerde şarkı söylerken bir taraftan da şebekeye çalıştığı iddia edildi. Göçmen kaçakçılığı şebekesinin Filistin uyruklu üyesi H.M.H.A.'nın ise modacı olduğu öğrenildi. Filistin'de bir üniversitenin Gazetecilik Bölümü'nü bitiren H.M.H.A.'nın okulu bitirdikten sonra Filistin'de modacı olarak çalıştığı, İzmir'e gelince de Konak ilçesi Basmane semtinde bir moda evinde çalıştığı öğrenildi. H.M.H.A'nın da, göçmen kaçakçılığından çok para kazanıldığı için şebekeye çalıştığı ileri sürüldü.



BÖLGE BÖLGE GÖREVLENDİRME

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçısı şebekenin 3 bölgede görev dağılım yaptığını belirledi. Bir grup şebeke üyesinin, Suriye'den Türkiye'ye göçmenlerin giriş yaptığı Kilis, Gaziantep'de gelen Suriyelileri karşıladığı, Yunanistan'a geçmek isteyenleri İstanbul'a yönlendirdiği öğrenildi. İstanbul'daki şebeke üyelerinin ise göçmenleri, yasadışı yollar ile Yunanistan'a geçecekleri günü ayarlayıp geçiş yapılacakları güne göre göçmenleri İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerine götürdüğü belirtildi. Avrupa Birliği ile yapılan Geri gönderme anlaşması nedeni ile geçişlerin azalması nedeni ile daha önce adam başı bin - bin 500 dolar olan tarifenin şebekece 500 dolara çekildiği belirtildi.

GÖÇMENLERE ŞİFRE VERİLİYORDU

Şebekenin kasa sistemi ile çalıştığı bildirildi. Şebeke üyelerine ulaşan göçmenlerin önce şebeke üyesine geçiş ücreti olan adam başı 500 doları verdiği daha sonra üzerinde para varsa mobil çalışan şebeke üyesine emanet ettiği ortaya çıktı. Şebeke üyesi emanet adlığı göçmenin parasına karşılık göçmene şifre verdiği, Yunanistan'a geçince şifre ile oradaki şebeke üyesince emanet verdiği parayı aldığı öğrenildi. Şebekenin emanet paradan ise ne kadar parası olursa olsun yüzde 2 komisyon adlığı belirtildi. Göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin bu yöntem ile ilk belirlemelere göre 4 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. Devam eden soruşturmada şebekenin elde etmiş olduğu haksız kazancın daha da artabileceği belirtildi.

BÜYÜK GEMİ İLE DİREKT SEFER YAPACAKLARDI

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, 20-30 kişilik botlarla göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin 400 kişilik gemi ile göçmenleri direk İtalya'ya götüme planlarını ise bozdu. Şebekenin, geri gönderme anlaşması nedeni ile göçmenlerin Yunanistan'dan tekrar Türkiye'ye geri gönderildiği için az kişinin kendilerine baş vurduğu için İtalya'ya direk sefer yapma planlarının olduğu belirlendi.

GEMİYİ KALDIRAMADAN SON DARBE VURULDU

İnsan taciri şebeke üyelerinin, iddiaya göre 400 kişilik bir gemi ayarladığı, Çeşme'deb kaldırılacak gemi ile göçmenleri adam başı 4 bin dolar karşılığında direk İtalya'ya görüleceği belirlendi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, 4 aydır takip ettiği şebekeyi, gemi kaldırmadan önce son darbeyi vurarak şebekeyi çökerttiği öğrenildi.