Göç Yolunda Kedisini Bırakmadı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 62 yabancı uyruklu yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi açıklarında Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan şişme botu tespit etti.



Bota yapılan müdahalede 3'ü Kongo, biri Tunus ve 58'i Suriye uyruklu 62 kişi yakalandı. Aralarında 2 engellinin de bulunduğu yabancı uyruklular, Çeşme İskelesi'ne getirildi.



Kayıt işlemleri sırasında bu kişilerden Tarık Kamci'nin elindeki çantadan İran kedisi çıktı. Kamci, gazetecilere, "Samba" adını verdiği kedisini çok sevdiğini ve ondan vazgeçemediğini söyledi.



Uluslararası Göç Örgütü ekiplerince gıda ve giyecek yardımı yapılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.