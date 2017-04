Gobı'17 (Global Opportunities İn Business And Investment)

İŞ DÜNYASININ KALBİ İTÜ MAÇKA KAMPÜSÜ MUSTAFA KEMAL AMFİSİ'NDE ATACAK!



İTÜ Yatırım Kulübü tarafından bu sene 9.'su düzenlenecek olan GOBI'17 (Global Opportunities In Business and Investment) üst düzey konuşmacıları, çekilişler, workshoplar, case-study'ler ve birçok şirket ile öğrencileri bir araya getiriyor. Türkiye'nin en büyük uluslararası etkinliği olan ve Avrupa'nın en iyi 3. etkinliği seçilen GOBI, 9 Nisan 2017 tarihinde açılış gecesi konseri ve kokteyl ile başlayıp, 10-11-12 Nisan 2017 tarihlerinde sektörün önde gelen başarılı isimleri ve firmaları öğrencilerle buluşturacaktır.



*Etkinliğe katılım günlük 20 TL, 3 günlük alındığı takdirde katılım bedeli 50 TL'dir. Günlük 4 panelle katılım şartı yerine getirildiğinde, İTÜ Rektör imzalı uluslararası GOBI'17 sertifikası ücretsiz olarak verilecektir.



*GOBI'17 BELİRLENMİŞ KONUŞMACILAR:



- EROL BİLECİK - TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI / INDEX GRUBU CEO VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI



FELİX ALLEMANN - NESTLE TÜRKİYE CEO



EMRE KURTOĞLU - MAVİ JEANS GLOBAL MARKA DİREKTÖRÜ



FIRAT İŞBECER - MONITISE MEA CEO, GALATA BUSINESS ANGELS INVESTOR



MEHMET DİNÇERLER - GLORIA JEANS TÜRKİYE CEO



KENAN ÇOLPAN -İTÜ ARI TEKNOKENT CEO



ONUR CANDAN - VISIONTERACTIVE CEO



- MASASHI OGAWA - YAMAHA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ



ALPER KUL - BAY KARİYER



Ve daha niceleri...



Ayrıca GOBI'17 süresi boyunca panel aralarında, case study ve workshop etkinliklerinde sürpriz hediyeler ve çekilişler katılımcılarımızı bekliyor!



Hepsi 10-11-12 Nisan 2017 Tarihlerinde sizlerle!



Bu koltuklarda siz de yerinizi almak ve detaylara ulaşmak için:



http://www.gobistanbul.com/



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi



Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 17: 00: 00



Kategori : GOBI'17 (Global Opportunities in Business and Investment)



Tür : Zirve



Ücretlimi? : Hayır