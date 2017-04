Göbek Deliğinden Safra Kesesi Ameliyatı Yapıldı

Ameliyathane şartları iyileştirilen Bitlis Devlet Hastanesinde ilk defa, göbek deliğinden açılan 2 santimetrelik tek bir kesiden laparoskopik (kapalı) yöntemle safra kesesi operasyonu yapıldı.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, karın ağrısı şikayetiyle Bitlis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvuran Ayla Tarhan'a, yapılan tetkiklerin ardından safra kesesi iltihabı teşhisi konuldu.



Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Baki Yıldırım tarafından tedaviye alınan Tarhan'ın, uygulanan ilaç tedavisinin ardından ameliyatla safra kesesinin alınmasına karar verildi.



Tarhan, Bitlis Devlet Hastanesinde ilk defa vücutta açılan tek bir küçük kesiden laparoskopik yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.



Dr. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede çalıştığı iki yıllık sürede safra kesesi iltihabı şikayetiyle çok sayıda kişinin hastaneye başvurduğunu ancak önceden hep açık safra kesesi ameliyatı yaptıklarını belirtti.



Safra kesesi iltihabına, genellikle safra kesesi taşları ile yeme ve içme bağımlılıklarının neden olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Günümüzde safra kesesi ameliyatlarının yüzde 95'i kapalı yapılmaktadır. Halk arasında bu lazer ameliyatı olarak bilinse de biz bunu laparoskopik cerrahi ameliyatı diye adlandırıyoruz. Birçok yerde yapılamayan ameliyatlar burada rutin olarak yapılıyor. Önceden safra kesesi ameliyatları kapalı yapılsa dahi vücutta 4 delik açılarak yapılmaktaydı. Biz Bitlis şartlarında ilk kez sadece göbek deliğinden girerek yaklaşık 2 santimetrelik bir delikten safra kesesi ameliyatını tamamladık. Hastamız şu an ameliyatının birinci haftasında ve durumu gayet iyi. Her ameliyattan sonra olduğu gibi ufak tefek şikayetleri var ama bir açık veya normal klasik laparoskopik ameliyata göre çok daha iyi durumda. Artık hastanemizin de desteğiyle bundan sonra safra kesesi ameliyatları tek delikle yapılabilecek. Bunu basit ve küçük bir ameliyat haline getirmekteyiz."



Bu ameliyatın her yerde yapılamadığını kaydeden Yıldırım, bunu yapabilmek için öncelikle tecrübe ve ekipman gerektiğini dile getirdi.



Yıldırım, "Özel ekipmanların teminiyle ameliyatları yapabiliyoruz. Bu ameliyat çoğu büyük illerde ve üniversite hastanelerinde bile yapılamıyor. Çok nadir yapılan bir ameliyattır. Bize bu imkanları sağladığı için ve sürekli bizi teşvik eden hastanemizin yönetimine de teşekkür ediyorum." dedi.



Ayla Tarhan'ın eşi Fikret Tarhan ise eşinin karın ağrısından dolayı Bitlis Devlet Hastanesine başvurduklarını ancak burada yapılan tetkiklerin ardından eşinin kapalı safra kesesi ameliyatı olduğunu bildirdi.



Tarhan, "Tatvan'dan buraya geldik. Sağolsun Murat hocamız sayesinde başka yerlere gitmekten kurtularak, ilimizde bu ameliyatı yaptırdık. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.