Go-Jek, Taşımacılığın Vazgeçilmezi Oldu

Endonezya'da motosikletli taşıma uygulaması Go-Jek, başkent Cakarta'nın trafik yoğunluğunda taşımacılıkta halkın vazgeçilmezi oldu.

Endonezyalı bir firmanın başkent Cakarta'nın en büyük sıkıntılarından biri olan trafik sorununu fırsata çevirerek Go-Jek adlı bir akıllı telefon uygulaması piyasaya sürerek, motosiklet ile yolcu taşıma ve kurye hizmetiyle insanlara hizmet veriyor.

Go-Jek uygulaması şu ana kadar yaklaşık 30 milyon kez indirilirken, şirketin ülke genelinde aktif kullanımda sürücü sayısı 250 bini geçmiş durumda.

Go-jek uygulaması uygun fiyatı, hızı ve güvenirliğiyle ülkede birçok kişiye iş imkanı sağlarken öte yandan da insanların hızlı ulaşımına olanak sağlıyor

Telefonuna uygulamayı indiren müşteriler bulundukları ve gidecekleri adresi online olarak girerek bir motosiklet çağırıyor, motosiklet sürücüsü müşteriyi alarak gidilmek istenilen adrese müşteriyi ulaştırıyor.

Cakarta'da insanların zaman kaybetmesine neden olan trafikte, motorların yol kenarından hızlıca gidebilmesi, ulaşımın daha da hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.

Müşteriler ulaşım bedeli de oldukça ekonomik olan servisle, 10 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 1 amerikan dolar ödeyerek kat edebiliyor.

Sipariş sırasında mesafeye göre fiyatların uygulamada müşteriye bildirilmesi motosiklet sürücülerinin müşteriyi daha fazla para kazanmak için dolaştırma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.

Motosikletiyle Go-Jek şoförü olarak çalışan Jerry Pratama, çalıştığı işten çok memnun olduğunu söyleyerek,"Go-Jek uygulaması sayesinde kendi motosikletimle ekmek paramı kazanma imkanı buluyorum. Hizmet verdiğimiz insanlar için de verilen hizmet oldukça ucuz. Onları güvenli ve hızlı şekilde istedikleri yere ulaştırıyoruz. Go-Jek ile çalışmak için sicilimizin temiz olması gerekiyor. Tüm kimlik bilgilerimiz de uygulamada görüldüğü için müşteriler güvenlik sorunu yaşamıyor. Bu işte çalışarak ayda yaklaşık 400 amerikan doları gelir sağlayabiliyorum."dedi.

Haksız rekabet iddiası

Taksi, motosiklet sürücüleri ve diğer toplu taşıma araç sürücüleri, akıllı telefon üzerinden sunulan taşımacılık servislerin düşük ücretlerle, vergi ödemeden ve herhangi bir izin almadan faaliyet gösterdikleri iddiasında bulunuyor.

Endonezya'da binlerce taksi sürücüsü, Go-Jek ve benzeri hizmetleri sunan servisleri başkent Cakarta'da ana yolları kapatarak protesto etmiş, Go-Jek şoförlerinin yollarını keserek gruplar arasında çatışmalar çıkmıştı.

Motosikletleriyle Grabe hizmetinde çalışanlar, uygulamaları protesto eden vatandaşlarla başkent sokaklarında karşılaşınca gergin saatler yaşanmış, şehrin tüm ana caddelerinin kitlenmesi ve iki grubun karşı karşıya gelmesi üzerine,

Cakarta Emniyet Müdürlüğü olaya sert şekilde müdahale etmişti.

Dünyanın en kötü trafiğine sahip şehirlerin başında anılan Endonezya'nın başkenti Cakarta'da özellikle çalışma saatleri içerisinde araçla kısa mesafeyi kat etmek saatleri alabiliyor. Şehir içi yolların dar olması ve metro ve tramvay gibi hızlı toplu taşıma hizmetlerinin henüz kurulmamış olması kentteki trafiğin en büyük etkenleri arasında bulunuyor.

Ülkede gittikçe artan akıllı telefon kullanıcı sayısı, önümüzdeki yıllarda Go-Jek'in elde edeceği fırsatların yanı sıra daha da büyüme potansiyeline sahip şirketler arasında yer almayı vadediyor.