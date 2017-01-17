Gmka'dan Edremit'e İki Teknik Proje Desteği

Güney Marmara Kalkınma Ajansına (GMKA) sunulan, 2016 yılı kasım-aralık dönemi teknik destek almaya hak kazanan projeler içinde yer alan Edremit Kaymakamlığı ile İlçe Nüfus Müdürlüğünün projeleri için ajans hizmet binasında imza töreni düzenlendi.



Edremit Kaymakamlığının hazırladığı "Kamu Hizmet Sunumu Gelişiyor" isimli belge yönetimi, bilgi disiplini ve bilgi işlem destekli iş süreç analizi yönetimi eğitimi ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün "Gelecek Proje i·le Şekilleniyor" proje döngüsü ve etkili proje yazma eğitimi teknik destek projesi başarılı bulundu. Kaymakamlığın hazırladığı proje, kabul gören tek kaymakamlık projesi oldu.



Projelerin imza töreninde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, GMKA Genel Sekreter Vekili Dr. Kasım Özek ve ajans uzmanları bir araya geldi.



Proje hakkında konuşan Özek, "2016 son dönemi olan kasım, aralık döneminde 14 Teknik Destek Projesi başarılı oldu. Toplam müracaat sayısı otuzdu. Bunlardan ikisi de Edremit Kaymakamlığı ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün projeleri. Projeleri tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olur." dedi.



Sırmalı ise 2016 yılı Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında iki kaymakamlık projesinin kabul gördüğünü belirterek, bundan çok mutlu olduklarını kaydetti.



"Sayın Valimiz olmak başta üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diyen Sırmalı, projenin kabul gören tek kaymakamlık projesi olmasından ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.



Sırmalı, "Projemiz kamu hizmetlerinin gelişmesine yönelik bir çalışma oldu. Kamu hizmetlerinin etkin sunumu, vatandaşların memnun edilmesi ile alakalı bir projeydi bu. Her iki projemizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından proje için imzalar atıldı.



Proje kapsamında, Edremit Kaymakamlığı ve bağlı kurumlarında çalışan personelin bilgiyi ve belgeyi işleme, disipline etme, yönetme anlamında donanımlı ve etkin olmaları için belge yönetimi, bilgi disiplini ve bilgi işlem destekli iş süreç analizi yönetimi konularında eğitimi alması talep ediliyor.



Eğitimde personelin resmi iş ve işlemlerde iş süreçlerini analiz etme, yönetme, resmi yazışmalarda bilgi işlem destekli programları kullanabilme becerileri geliştirilecek.