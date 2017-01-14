Gmis Taban Eğitim Seminerlerine Kozlu Şube ile Devam Edildi

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerleri Ankara Kızılcahamam'da devam ediyor.



GMİS Kozlu Şube Taban Eğitim Semineri 13-14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel'de gerçekleştirildi.



Seminere GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve Şube Yöneticileri ile TTK Kozlu Müessesesinde çalışan maden işçileri katıldı.



Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 2016 yılında yaptıkları çalışmalar ile 2017 yılı hedeflerini anlattı. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Demirci; "Genel Maden İşçileri Sendikası olarak şanlı bir tarihimiz var. Bölge insanı olarak tecrübelerimiz var. 1990 yılındaki o zor şartlarda nasıl anlattıysak, yine hep birlikte anlatmanın yollarını bulacağız" dedi.



Demirci şöyle konuştu; "Yeni yılın ilk günü toprağa verdiğimiz, genç yaşta aramızdan ayrılan; delege, temsilci, şube yöneticisi, şube başkanı ve Genel Sekreter olarak uzun yıllar madenci kardeşlerimize hizmet eden, tecrübeli bir sendikacı olan ve TÜRK-İŞ Bartın İl Temsilcisi olarak görev yapan, değerli kardeşimiz Hakkı Arslan'ı kaybetmek hepimizi derinden üzdü.



Ailesine, dostlarına, Genel Maden-İş camiamıza, madenci kardeşlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Onu mücadelemizde yaşatacağız.



Sendikamızı bugünlere taşıyan başta Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Karadon Gelik'te meydana gelen iş kazasında kaybettiğimiz Ayhan Badurlu kardeşimiz başta olmak üzere tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Terör şehitlerimizi de rahmetle anıyor, terörü bir kez daha şiddetle lanetliyorum. İçerideki ve dışarıdaki karanlık odaklar asla bizi korkutamayacak, yıldıramayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır.



'2016 yılında yeni haklar kazandık'



Göreve geldiğimizden bu yana yoğun bir gündem içinde koşuşturmaya devam ediyoruz.



Üst üste iki genel seçim gördük. Seçim atmosferinde tüm adaylara sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlattık. İkinci seçimden hemen önce yeraltında çalışan arkadaşlarımızın kanuni hakları olan ancak uygulanmayan iki asgari ücret ve iki gün tatil sorununu çözdük.



Gruplu çalışan arkadaşlarımızı daimiye geçirdik ve kömür haklarını aldık.



Bu kazanımlarımıza vesile olan başta Soma ve Ermenek şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Katkı veren tüm dostlarımıza ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. 2016 yılının başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ve o dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak'a gelerek Kozlu'da maden ocağına girdiler. Biz de sorunlarımızı aktarma fırsatını bulduk. Yine ocak ayı içinde 5 Zonguldak Milletvekilimizi Ankara'da bir araya getirerek sorunlarımızı birlikte çözme kararı aldık. TÜRK-İŞ'i de devreye sokarak işçi açıklarını giderme mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirilmesi tartışmaları üzerine, Zonguldak'ın Kurtuluş Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte yer aldık ve topluca tepkimizi gösterdik. Karadon Müessesesi'ni özelleştirme çalışmalarının başlatıldığı haberleri üzerine, 14 Temmuz 2016 tarihinde sokağa çıktık ve tek yürek, tek ses olarak tavrımızı ortaya koyduk ve geri çekilmek durumunda kaldılar.Bu yürüyüşlerde vermiş olduğunuz katkı ve destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



'Her şart altında mücadelemizi sürdürüyoruz'



GMİS olarak her şartta mücadeleye devam ettiklerini ifade eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında olağanüstü bir dönemi yaşıyoruz. Biz her şart altında mücadelemizi sürdürüyoruz. CHP ve MHP Genel Başkanlarını ziyaret ederek dosyamızı sunduk, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlattık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşüp Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere dosyamızı sunduk. Genel Merkezimizde, konunun uzmanlarıyla "Taşkömürü ve Demir-Çelik", "Taşkömürü ve TTK Gerçeği" konulu panel ve konferans düzenledik. Kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. 9 Aralık 2016 tarihinde Zonguldak'a gelen Başbakanımız ve 5 Bakanımız, Sendikamızı ziyaret ettiler. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yüz yüze kendilerine aktardık. Her şart altında çalışmaya devam ediyoruz.



'Toplu iş sözleşmesi dönemindeyiz'



En kısa sürede Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlayacaklarını ifade eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Türkiye, Zonguldak, Karabük, Bartın, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama Kurumu, özel sektör işyerlerimiz ve örgütlenme mücadelesi verdiğimiz işyerlerimiz dahil her birinin ciddi sorunları var. Komşularımızda savaş var ve biz de savaşın içindeyiz. Yıllardır ülke içinde mücadele ettiğimiz terör yeni yandaşlarla devam ediyor. Terör ve savaş derken bu kez ekonomik kriz de öncelikli sorun oldu. Zonguldak göç veriyor. Çünkü TTK da küçülmeye devam ediyor. Hükümet her fırsatta yerli kaynaklarımızı kullanmaktan söz etse de TTK'ya ve MTA'ya işçi alınmıyor, emeklilikler devam ediyor. TTK'ya ve MTA'ya işçi alınması için tüm şartları zorluyoruz, zorlamaya da devam edeceğiz. Örgütlenme çalışmalarımız sürüyor. Aydın Çine'de örgütlendik. Arkadaşlarımızın bir kısmı işten atıldı. Diğerlerinin istifa etmesi için işveren baskı yapıyor. Örgütlenme çalışmalarımız kesintisiz sürecek. TTK, MTA ve HEMA işyerleri için Toplu İş sözleşmeleri hazırlıklarımızı tamamladık. En kısa sürede TİS görüşmelerine başlayacağız. Her sözleşme döneminde olduğu gibi yine savaş ve kriz bahaneleri var" dedi.



'Krizin faturasının emekçilere kesilmesine izin vermeyeceğiz'



Krizin faturasının işçilere ve emekçilere kesilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "İşimize, aşımıza, işyerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Kendi çözüm önerilerimizi her ortamda, her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak şanlı bir tarihimiz var. Bölge insanı olarak tecrübelerimiz var. 1990 yılındaki o zor şartlarda nasıl anlattıysak, yine hep birlikte anlatmanın yollarını bulacağız. Bu seminer programımızın yolumuzu aydınlatmasını diliyorum. Çok değerli hocalarımız var. Dersleri dikkatle dinleyelim.



Değerlendirme toplantısında hepimiz tecrübelerimizi ortaya koyarak mücadele gücümüze güç katacağız. Öğreneceğiz ve çevremize anlatacağız. Seminer programını hazırlayan maddi, manevi şartları oluşturan tüm yönetim kurulumuza ve personel arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. ve tabii ki yazışmaları ve görüşmeleri yapan Rahmetli Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan'ı şükranla anıyorum. İnşallah onun emeklerini boşa çıkartmayacağız. Göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ediyor, seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum".



Uludağ: 'Zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahibiz'



Seminerin sunuş konuşmasını yapan GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Satılmış Uludağ da Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci özetledi ve "Bugün de bu zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahibiz" dedi.



Uludağ şöyle konuştu; "Sendikamızı bugünlere taşıyan tüm yöneticilerimize ve tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye, olağanüstü hal ile yönetiliyor. Komşularımızda savaş sürüyor. Terörün ne zaman, nerede ortaya çıkacağı belli olmuyor. Ekonomi iyi sinyaller vermiyor. Türk Lirası değer kaybediyor. TÜRK-İŞ, asgari ücret artışını yeterli bulmadığı için imza atmadı. Hal böyleyken Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması devreye girdi. Özel bütçeli MTA'da ve özel sektörde Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması başladı. Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda ise bu uygulama 2018 yılı başından itibaren başlatılacak. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ve bizim toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz var. TTK'da, MTA'da, özel sektörde görüşmelere kısa süre içinde başlayacağız. Her dönem krizin faturasını işçilere, emekçilere kesmek isterler. Biz de demokratik haklarımızı kullanarak karşı çıkarız. Mecbur kaldığımızda üretimden gelen gücümüzü kullanırız. Biz, 12 Eylül yasalarına rağmen o zorlu günlerde haklı ve meşru mücadele vermiş bir sendikayız. 1990 Büyük Grevimizi ve 5 Nisan 1994 kararlarına karşı verdiğimiz mücadeleyi dost-düşman biliyor. Son olarak 14 Temmuz'da tek ses, tek yürek olarak, özelleştirme saldırısını püskürttük. Bugün de neler yapabileceğimizi biliyorlar. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, 1980, özellikle 1990 sonrası uygulanan ekonomik politikaları eleştirirken üretim ekonomisini bozarak Türkiye'ye tuzak kurulduğunu söyledik ancak dinletemedik. Sadece söylemekle kalmadık, eylemler yaptık, iktidarlar değişti, anlayış değişmedi. Bugünkü iktidarı da her fırsatta uyarıyoruz.



'Zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahibiz^'



GMİS olarak zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını ifade eden GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Satılmış Uludağ, "Bugün de bu zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahibiz. Çok değerli hocalarımız işçi sınıfının ve madenci atalarımızın tarihini ve bugünkü sorunlarımızı ve çözüm yollarını bize anlatacaklar. Dersleri dikkatle dinleyecek ve Pazar günü yapacağımız değerlendirme toplantısında sizin önerilerinizi de alacağız. Biz bir aileyiz. Örgütlü olmak büyük bir şans. Genel Maden İşçileri Sendikası'nda olmak ise gerçekten bir ayrıcalıktır. Önümüzdeki süreçte birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı geliştirmek, mücadele gücümüzü artırmak için birlikte çalışacağız. İşçi arkadaşlarımıza, ailemize ve dostlarımıza gerçekleri anlatıp; işimize, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor, seminerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum".



Konuşmaların ardından Genel Maden İş Sendikası tarihini ve faaliyetlerini anlatan belgesel film gösterimi yapıldı.



Seminerlerde; Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk-Metal Sendikası Eğitim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Sazak, "Sendikacılık tarihi ve temel kavramlar" ile "Çalışma hayatının güncel sorunları"; Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, "Dünyada ve Türkiye'de ekonomik gelişmeler ve emekçiler üzerindeki etkisi"; GMİS Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral, "Dünden Bugüne Genel Maden İşçileri Sendikası"; Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Eren Korkmaz, "Çalışanların sosyal güvenlik alanındaki güncel sorunları" konularında eğitim veriyor. - ZONGULDAK