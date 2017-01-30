Gmis Taban Eğitim Seminerleri Amasra Şube Semineri ile Tamamlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen taban eğitim seminerleri Amasra Şube Taban Eğitim Semineri ile tamamlandı.



GMİS Amasra Şube Taban Eğitim Semineri 27-28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel'de gerçekleştirildi.



Seminere; GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yöneticileri ile maden işçileri katıldı.



Geçirdiği rahatsızlık sonucu 31 Aralık 2016 tarihinde vefat eden GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan'ın bölgesi olan Amasra'nın taban eğitim seminerinde duygusal anlar yaşandı.



Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci; "Tecrübeli bir sendikacı olan ve TÜRK-İŞ Bartın İl Temsilcisi olarak görev yapan, Amasra'nın ve Bartın'ın önderlerinden değerli kardeşimiz Hakkı Arslan'ı kaybetmek hepimizi derinden üzdü" dedi.



Demirci şöyle konuştu;



"Yeni yılın ilk günü toprağa verdiğimiz, Sendikamızda delege, temsilci, şube yöneticisi, şube başkanı ve Genel Sekreter olarak uzun yıllar madenci kardeşlerimize hizmet eden ve genç yaşta aramızdan ayrılan Hakkı Arslan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Tecrübeli bir sendikacı olan ve Türk-İş Bartın İl Temsilcisi olarak görev yapan, Amasra'nın ve Bartın'ın önderlerinden değerli kardeşimiz Hakkı Arslan'ı kaybetmek hepimizi derinden üzdü.



Ailesine, dostlarına, Genel Maden-İş camiamıza, madenci kardeşlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu zorlu süreçte gerçekten onun tecrübesine ihtiyacımız vardı. Sendikal mücadeledeki kararlılığı, insan ilişkilerindeki sıcaklığı ve tecrübesiyle hepimiz ondan bir şeyler öğrendik. Onu mücadelemizde yaşatacağız. Amasra ziyaretimizde de ifade ettiğim gibi size onun yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Beşimiz de size onun kadar yakın olmak için çalışacağız. Evet, hayat devam ediyor. Kurumlarda devamlılık esastır. Sendikamızın Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak hafta başında toplandık ve yedek arkadaşımızı göreve çağırdık. Tecrübeli arkadaşımız Satılmış Uludağ'ı Genel Sekreterliğe, yeni Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız Kahraman Kabasakal'ı Eğitim ve Teşkilat Sekreteri olarak görevlendirdik. Sonuçta biz bir ekibiz ve tüm görevlerimizi, birlik, beraberlik, dayanışma içinde sürdüreceğiz. 70 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Sendikamızı daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte çalışacağız. Sendikamızı bugünlere taşıyan başta Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Karadon Gelik'te meydana gelen iş kazasında kaybettiğimiz Ayhan Badurlu kardeşimiz başta olmak üzere tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Terör şehitlerimizi de rahmetle anıyor, terörü bir kez daha şiddetle lanetliyorum. İçerideki ve dışarıdaki karanlık odaklar asla bizi korkutamayacak, yıldıramayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır.



"Yoğun bir gündem içinde koşuşturmaya devam ediyoruz"



Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir gündem içinde koşuşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Demirci, "Üst üste iki genel seçim gördük. Seçim atmosferinde tüm adaylara sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlattık. İkinci seçimden hemen önce yeraltında çalışan arkadaşlarımızın kanuni hakları olan ancak uygulanmayan iki asgari ücret ve iki gün tatil sorununu çözdük. Gruplu çalışan arkadaşlarımızı daimiye geçirdik ve kömür haklarını aldık. Bu kazanımlarımıza vesile olan başta Soma ve Ermenek şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Katkı veren tüm dostlarımıza ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirilmesi tartışmaları üzerine, Zonguldak'ın Kurtuluş Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte yer aldık ve topluca tepkimizi gösterdik. Karadon Müessesesi'ni özelleştirme çalışmalarının başlatıldığı haberleri üzerine, 14 Temmuz 2016 tarihinde sokağa çıktık ve tek yürek, tek ses olarak tavrımızı ortaya koyduk ve geri çekilmek durumunda kaldılar. Bu yürüyüşlerde vermiş olduğunuz katkı ve destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında olağanüstü bir dönemi yaşıyoruz. Biz her şart altında mücadelemizi sürdürüyoruz. CHP ve MHP Genel Başkanlarını ziyaret ederek dosyamızı sunduk, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlattık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşüp Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere dosyamızı sunduk.



Seminerin sunuş konuşmasını yapan GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ da Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci özetledi ve "her zaman işçi sınıfı için, madenciler için herkesi kucaklayan Hakkı Başkan'dan hepimiz çok şey öğrendik" dedi.



Uludağ şöyle konuştu; "Bu hafta eğitim programımızın yedinci haftası, yani son haftamız. Sevgili kardeşim Hakkı Arslan, eğitim programımızı yaparken son haftayı "Bana bırakın" dedi. Ben dediği sizlerdiniz, Amasra'ydı.7 haftalık programın bütün stresini sizinle beraber atacaktı. Bütün hesabı bölgeyi geliştirmek, kalkındırmak üzerineydi. Şube Başkanlığımdan bu yana uzun yıllardır tanıdığım ve çoğu zaman seçimlerde karşı karşıya geldiğim ve son seçimde bir ekip olduğumuz Hakkı Başkan, bugün aramızda yok. Sevgili Başkanıma Allah'tan rahmet, ailesine, sizlere ve camiamıza sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun.



Seçimleri seçim sandığında bırakan ve her zaman işçi sınıfı için, madenciler için herkesi kucaklayan Hakkı Başkan'dan hepimiz çok şey öğrendik. Evet, hayat devam ediyor ve yapacak çok işimiz var. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu seminer programını yaparken Eğitim ve Teşkilat Sekreteriydim. Bugün Genel Sekreter olarak buradayım. Yönetim Kurulumuz, bu görevi bana verdi. Öncelikle size ve tüm teşkilata Hakkı Başkanın yokluğunu hissettirmemek için elimizden geleni yapacağız. Yeni göreve gelen Kahraman Kabasakal arkadaşımızla birlikte beşimiz de sizin için bir Hakkı Arslan sorumluluğuyla çalışacağız. Hakkı Başkan dolu dolu yaşadığı kısa ömründe, maden işçileri için büyük emek harcadı. Ailesine, akrabalarına, dostlarına ve camiamıza tekrar başsağlığı diliyorum. Sendikamızı bugünlere taşıyan yöneticilerimizi şükranla anıyor, hayatını kaybetmiş olanlara ve tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



"Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz"



Türkiye olarak sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade eden GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, "Türkiye, olağanüstü hal ile yönetiliyor. Komşularımızda savaş sürüyor. Terörün ne zaman, nerede ortaya çıkacağı belli olmuyor. Ekonomi iyi sinyaller vermiyor. TÜRK-İŞ, asgari ücret artışını yeterli bulmadığı için imza atmadı. ve şimdi bir de referandum süreci var. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Muhatap bulmakta zorlanıyoruz. Başta HEMA olmak üzere işyerlerimizde ciddi sorunlarımız var. Böyle bir süreçte bizim toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz var. TTK'da, MTA'da, özel sektörde görüşmelere kısa süre içinde başlayacağız" dedi.



"Neler yapabileceğimizi herkes gördü"



Her dönem krizin faturasını işçilere, emekçilere kesmek isterler.



Biz, 12 Eylül yasalarına rağmen 1990 yılının o zorlu günlerinde haklı ve meşru mücadele vermiş bir sendikayız. 1990 Büyük Grevimizi ve 5 Nisan 1994 kararlarına karşı verdiğimiz mücadeleyi dost-düşman biliyor. Son olarak 14 Temmuz'da tek ses, tek yürek olarak, özelleştirme saldırısını püskürttük. Bugün de neler yapabileceğimizi herkes gördü. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, 1980, özellikle 1990 sonrası uygulanan ekonomik politikaları eleştirirken üretim ekonomisini bozarak Türkiye'ye tuzak kurulduğunu söyledik ancak dinletemedik. Sadece söylemekle kalmadık, eylemler yaptık, iktidarlar değişti ama anlayış değişmedi. Bugünkü iktidarı da her fırsatta uyarıyoruz. Bugün de bu zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahibiz. Çok değerli hocalarımız, işçi sınıfının ve madenci atalarımızın tarihini ve bugünkü sorunlarımızı ve çözüm yollarını bize anlatacaklar. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı geliştirmek, mücadele gücümüzü artırmak için buradayız. Biz bir aileyiz. Örgütlü olmak büyük bir şans. Genel Maden İşçileri Sendikası'nda olmak ise gerçekten bir ayrıcalıktır. İşçi arkadaşlarımıza, ailemize ve dostlarımıza gerçekleri anlatıp; işimize, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor, seminerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum".



Konuşmaların ardından Genel Maden İş Sendikası tarihini ve faaliyetlerini anlatan belgesel film gösterimi yapıldı.



Seminerlerde; Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk-Metal Sendikası Eğitim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Sazak, "Sendikacılık tarihi ve temel kavramlar" ile "Çalışma hayatının güncel sorunları"; Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, "Dünyada ve Türkiye'de ekonomik gelişmeler ve emekçiler üzerindeki etkisi"; Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Eren Korkmaz, "Çalışanların sosyal güvenlik alanındaki güncel sorunları", GMİS Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral "Dünden bugüne Genel Maden İşçileri Sendikası" konularında eğitim verdi.



Son hafta olması nedeniyle eğitim verenlere teşekkür plaketi ile birer madenci heykeli sunuldu. Yrd. Doç. Dr. Fikret Sazak'a GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu'na GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Eren Korkmaz'a GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Turhan Oral'a GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, plaketlerini ve heykelleri takdim etti.



Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Seminerin değerlendirildiği toplantıda güncel sorunlar da ele alındı. - ZONGULDAK