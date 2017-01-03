Gmis Genel Başkanı Demirci Açıklaması

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Büyük Ankara yürüyüşüyle madenciler, haklı ve meşru bir mücadele içinde olmaktan aldıkları güç ile Türkiye'nin emek ve demokrasi mücadelesine altın bir sayfa ekledi." ifadesinde bulundu.



Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının önderliğinde madencilerin 1990'da başladıkları grevin ardından işverenin isteklerini kabul etmemesi nedeniyle 4-8 Ocak 1991'de gerçekleştirdiği Ankara yürüyüşünün 26. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.



Maden işçileri ile Zonguldak halkının grev ve yürüyüşünün Türkiye'nin işçi ve emekçileriyle tüm demokrasi güçlerine ışık tuttuğunu belirten Demirci, şunları kaydetti:



"Büyük grevin yürüyüş tarihi olan 4-8 Ocak 1991 tarihleri sadece emek ve işçi sınıfının değil ülkemiz demokrasi mücadelesinin en önemli simge tarihlerinden biridir. 30 Kasım 1990 tarihinde başlayan grevle 35 gün Zonguldak caddelerinde haklı taleplerini haykıran ve siyasi iktidarı uyaran maden işçisi ile Zonguldak halkı, uyarılarını duymayanlara seslerini daha yüksek sesle haykırmak için 4 Ocak'ta Ankara yoluna çıktı. Yaklaşık 150 bin insanla Ankara'ya yürüdük ve sesimizi sadece ülkemizde değil dünyaya duyurduk. 4-8 Ocak 1991 Ankara yürüyüşümüz ile madenci feneri, Türkiye'yi aydınlattı. Büyük Ankara yürüyüşüyle madenciler, haklı ve meşru bir mücadele içinde olmaktan aldıkları güç ile ülkemiz emek ve demokrasi mücadelesine altın bir sayfa ekledi. 1990 yılında yaşadığımız örnek grevin ve 4-8 Ocak 1991 tarihinde sesimizi dünyaya duyurduğumuz büyük yürüyüşün öncüsü Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer'i şükranla anıyor, birlik, dayanışma ve omuz omuza hareket edebilme yeteneğiyle başarıya nasıl ulaşılacağını gösteren maden işçilerimizi, Zonguldak ve bölge halkını, tüm demokrasi güçlerini saygıyla selamlıyoruz."