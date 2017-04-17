Gmis: Cumhurbaşkanının Slogan Tepkisi Sonucu Etkilemiştir

ZONGULDAK'ta, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Nisan'daki toplu açılış töreninde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alınması için slogan atan maden işçilerine tepki göstermesinin sonucu etkilediğini düşündüğünü söyledi.



Cumharbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de anayasa referandumunda 'hayır' çıkan iki ilden biri olan Zonguldak'ta 4 Nisan'da toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında maden işçileri, "İşçi alınsın üretim artsın" sloganı atarak TTK'ya işçi alınmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sloganik şeylerle bizim konuşmalarımızı kesmeyin. Bak ben buraya geldiğimden bu yana 3 bin-3 bin 500 kişi aldım. Dürüst olun. ve eleman almakla üretim artmıyor. Biz her şeyi düşünürken ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz. Çünkü bu ülke hepimizin. Hep beraber bu ülkede ekmek sahibi olacağız. 3 bin-3 bin 500 kişiyi buraya alan benim. Bana slogan atmayın. Bunu başkalarına yapın" diyerek karşılık verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı kentte tartışma yaratırken referandumda Zonguldak, Karadeniz'de 'hayır' çıkan iki ilden biri oldu. Yüzde 50.7 çıkan 'hayır' oyları 4 bin 946 farkla 'evet'in önüne geçti.



Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı TTK'da örgütlü olan GMİS'in Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki sözlerinin referandum sonucunu etkilediğini düşündüğünü söyledi. Demirci, kente gelen her siyasetçi ve liderlere TTK'ya işçi alınması talebinde bulunduklarını söyleyerek şöyle dedi:



"İşçi arkadaşlarımız en ufak taşkınlık yapmadan cumhurbaşkanımızı ağırladı. Zonguldak'ta madenden başka iş kolu olmadığı için bu etken yapmış mıdır? Yapmış olabilir. Bunu tabii ki oy veren işçi arkadaşlarımız olsun, halkımız olsun mutlaka düşünerek oy vermişlerdir. Zonguldak'ta ne bir fabrika ne bir çalışacak yerimiz var. TTK'dan başka bir alternatif olmadığı için cumhurbaşkanımızın sözleri insanları şey yapmış olabilir ama bizi, Zonguldak'ımızın siyasilerinin cumhurbaşkanımıza sorunları iyi anlatamadığından bunun kaynaklandığını düşünüyorum. Mutlaka etkilemiştir, etkilemedi diye yalan konuşmaya da gerek yok ama yarı yarıya sayılır. Aşırı bir tepki de yok gibi görülüyor. Ak Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı sonuçla hemen hemen aynı gibi. Ama Cumhurbaşkanımız madencilerin talebine olumlu yaklaşsaydı 'evet' oylarının dafa fazla olacağı yorumları da yapılıyor. Bunu da görmek lazım." - Zonguldak