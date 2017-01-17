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Gm, Meksika'daki Yatırımı ABD'ye Kaydıracak
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Gm, Meksika'daki Yatırımı ABD'ye Kaydıracak
17 Ocak 2017 Salı 17:22
General Motors, aks üretimini Meksika'dan ABD'ye kaydıracak.
General Motors, aks üretimini Meksika'dan ABD'ye kaydıracak.
Kaynak:
Dunya.com
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