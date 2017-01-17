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Gm, Meksika'daki Yatırımı ABD'ye Kaydıracak
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Gm, Meksika'daki Yatırımı ABD'ye Kaydıracak

General Motors, aks üretimini Meksika'dan ABD'ye kaydıracak.

Gm, Meksika'daki Yatırımı ABD'ye Kaydıracak

General Motors, aks üretimini Meksika'dan ABD'ye kaydıracak.

Kaynak: Dunya.com

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