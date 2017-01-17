Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Gm'den ABD'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Açıklaması
Ara
BİST 82.363 %0,80
DOLAR 3,7756 %-0,97
EURO 4,0392 %-0,09
PARİTE 1,0696 %0,91
ALTIN 147,26 %-0,07
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Gm'den ABD'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Açıklaması

WASHINGTON (AA) – ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden General Motors (GM) ülkedeki üretim faaliyetlerine 1 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını ve 7 bin kişilik istihdam yaratacağını duyurdu.

Gm'den ABD'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Açıklaması

WASHINGTON (AA) – ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden General Motors (GM) ülkedeki üretim faaliyetlerine 1 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını ve 7 bin kişilik istihdam yaratacağını duyurdu.

Detroit merkezli GM'den yapılan açıklamada, 1 milyar doların birkaç yeni araç ve ileri teknoloji projelerine yatırılacağı belirtildi.

Şirketin daha önce Meksika'da ürettiği pikap kamyonetlerin Michigan eyaletinde üretilebilmesi için çalışmalara başlayacağı kaydedilen açıklamada, yen yatırımların gelecek birkaç yıl içinde 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı vurgulandı.

GM'nin yatırım açıklaması, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın "Ya ABD'de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde" uyarısından 2 hafta sonra geldi.

Trump, 3 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "General Motors, Meksika'da ürettiği Chevy Cruze modelini, ABD'deki otomotiv galerilerine vergi ödemeden gönderiyor. ya ABD'de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde" ifadelerini kullanmıştı.

Üç gün sonra başkanlık yemini ederek görevine resmi olarak başlayacak Donald Trump, Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 35 vergi uygulamayı planlıyor.

- Tek şirket GM değil

Trump'ın ABD dışında üretim yaparak istihdam olanaklarını yurtdışına taşıyan Amerikan şirketlerinin geri dönmelerine yönelik girişimleri sonrasında ülkeye yatırım yapacağını açıklayan tek otomobil üreticisi GM değil.

Güney Koreli Hyundai yine bugün yaptığı duyuruda, ABD yatırımlarını gelecek 5 yıl içinde yüzde 50 artırarak 3,1 milyar dolara yükselteceğini bildirdi.

Ford, Fiat Chrysler ve Toyota, Trump'ın Twitter hesabından yaptığı uyarıların ardından ABD'ye yeni yatırımlar yapacaklarını açıklayan diğer şirketler arasında yer alıyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>