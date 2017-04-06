Glutensiz İtalyan

"Glutensiz İtalyan" worksop'u, 7 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...Nohut unundan kuru yemişli ekmekIspanak ve ricottalı karabuğday linguine,Vişneli chocolate mousseDetaylar : İl : İstanbulİlce : BeşiktaşMekan : Eataly Mutfak AtölyesiMekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No:...

Glutensiz İtalyan

"Glutensiz İtalyan" worksop'u, 7 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...

Nohut unundan kuru yemişli ekmek

Ispanak ve ricottalı karabuğday linguine,

Vişneli chocolate mousse

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 07.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Glutensiz İtalyan

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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