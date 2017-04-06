Glutensiz İtalyan
"Glutensiz İtalyan" worksop'u, 7 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...Nohut unundan kuru yemişli ekmekIspanak ve ricottalı karabuğday linguine,Vişneli chocolate mousseDetaylar : İl : İstanbulİlce : BeşiktaşMekan : Eataly Mutfak AtölyesiMekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No:...
"Glutensiz İtalyan" worksop'u, 7 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...
Nohut unundan kuru yemişli ekmek
Ispanak ve ricottalı karabuğday linguine,
Vişneli chocolate mousse
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 07.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Glutensiz İtalyan
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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