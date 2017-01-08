Globax Kimdir?

Globax CEO'su Abdullah Alp Aslan, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Aslan firmaya dair genel bilgileri paylaşarak, "Globax Teknoloji 2005 yılında kurulmuş AR-GE firmasıdır. Özellikle RFID teknolojileri konusunda detaylı AR-GE çalışmaları ve yazılım geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'da bulunuyor firmamız. Özellikle iş sağlığı güvenliğiyle ilgili "akıllı baret" çözümümüz var. Akıllı barette hem personel yönetimini hem de RFID teknolojileriyle personelin giriş çıkışını, nerede hangi bölgelerde aktivitelerde yer almış, ne kadar zaman geçirmiş gibi teknolojiler geliştiriyoruz. Bunun haricinde de iş sağlığı güvenliğiyle ilgili personelin koruyucu ekipmanları giyip giymediğini RFID teknolojileriyle tespit edebiliyoruz" dedi.