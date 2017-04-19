Global Yatırım, Londra Borsası'na Hazırlanıyor
Global Yatırım Holding, liman yatırımlarının Londra Borsası'nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlıyor.
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