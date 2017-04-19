Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Global Yatırım, Londra Borsası'na Hazırlanıyor
Ara
BİST 91.563 %0,21
DOLAR 3,6717 %0,30
EURO 3,9390 %0,25
PARİTE 1,0725 %-0,05
ALTIN 151,58 %-0,14
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Global Yatırım, Londra Borsası'na Hazırlanıyor

Global Yatırım Holding, liman yatırımlarının Londra Borsası'nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlıyor.

Global Yatırım, Londra Borsası'na Hazırlanıyor

Global Yatırım Holding, liman yatırımlarının Londra Borsası'nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlıyor. Holding'in halihazırda 6 liman yatırımı bulunuyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Londra, Borsa, Liman, Yatırım