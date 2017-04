Global Run'da Geri Sayım

BODRUM'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek 'Global Run Bodrum 2017' yarışları öncesinde basın toplantısı düzenlendi. 29 Nisan'da başlayıp, 30 Nisan'da sona erecek etkinliklerden elde edilen gelirin 'Parıltı Derneği ve Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.



Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde Global Yatırım Holding tarafından Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek 'Global Run Bodrum 2017' yarışı için dün akşam basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Gonca Uygun ve Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un katıldığı basın toplantısında, yarış gündemi ve organizasyonla ilgili bilgi verildi.



Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Gonca Uygun, etkinliği 4'üncü kez düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Global Run Bodrum'a her geçen yıl artan ilgi bizim için ayrı bir sevinç kaynağı. 29 Nisan'da başlayıp, 30 Nisan'da sona erecek bu renkli organizasyona, tüm sporsever ve iyilikseverleri bekliyoruz. Global Run'ı bu yıldan başlayarak yepyeni ve bir anlayışla geliştirmeye karar verdik. Yurt içi ve yurtdışından sporcuları buluşturacak. Yarış programı ise 29 Nisan Cumartesi günü tekne turu ve makarna partisiyle başlayacak. Popüler şarkıcı Ece Seçkin, dansçılarının performansları ve sevilen şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Global Run Bodrum 2017 yarışı ise 30 Nisan Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. Engelliler koşusu sabah 08.45'te, çocuk koşusu 10.30'da gerçekleştirilecek. Bodrum Cruise Port'ta start alacak koşu, Bodrum'un güzellikleriyle dolu 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda yapılacak. Engelli sporcular, Global Run Bodrum'da özel kategoride koşacak. Bu yıl da 1000'i aşkın kişinin katılımıyla yapılacak yarışmada, kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren ilk 5 sporcu ve yaş kategorilerinde dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya ve çeşitli ödüller verilecek. Global Run Bodrum 2017'den elde edilecek gelir, çocuklar yararına faaliyet gösteren 'Parıltı Derneği ve Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak" dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, "Zaman çok hızlı geçiyor. İlkini de beraber yapmıştık, 4'üncüsünü de beraber yapıyoruz. Son derece keyifliyim, son derece mutluyum. Yarışmacı sayısı her yıl biraz daha artıyor. Bunu bir yarışma olarak görmüyorum ben. Bu, aynı zamanda bir sosyal proje. Birçok vakfa katkı sağlayan bir proje. Sadece vakfa değil, bu yarış Bodrum ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Sadece deniz, kum, güneş turizminden çıkıp, spor turizmini de bu yarışla başlattık Bodrum'da. Birçok spor yarışı da devam ediyor. Bu yarışlar olduğu sürece her zaman yanlarındayım. Yanlarında olmaya da devam edeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



- Muğla