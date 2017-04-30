Global Run Bodrum'un 4'ünsü Gerçekleşti

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, 4'üncü kez "Global Run Bodrum 2017" yarışları yapıldı.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile kızı Zeynep Kocadon'un da katıldığı ve Engelliler, Minikler, 5K ve 10K olmak üzere dört kategoride gerçekleşen yarışlarda yaklaşık 750 sporcunun yarıştı.



Yarışma öncesi müzik eşliğinde koşunun antrenmanını yapan yarışmacılar daha sonra start çizgisine geldi. Start öncesi tüm sporculara başarılar dileyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Bütün sporcularımıza öncelikle başarılar diliyorum güzel Bodrum'un bu güzel havasında. Bodrum biliyorsunuz dünyaya açılan en büyük medeniyet kapısı, bizim en büyük görevimiz sağlıklı nesiller yetiştirmek. Özellikle bu yarışlara katılarak seyircilere, çocuklara örnek olmanızdan dolayı sizleri kutluyorum ve sporun bir yaşam tarzı olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.



Başkan Mehmet Kocadon'un startı ile başlayan yarışlarda kızı Zeynep Kocadon da engellilere destek vermek amacıyla koştu. Yarışlarda ilginç görüntüler yaşandı. Genç-yaşlı, büyük-küçük hatta bebeklerin yarıştığı Global Run Bodrum'da bir çiftin de köpekleri ile katıldığı görüldü. Yarışmayı bitiren herkese hatıra madalyaları verilirken dereceye girenlere ayrıca çeşitli hediyeler takdim edildi. - MUĞLA