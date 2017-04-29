Biraz deniz, Bolca Eğlence



Herkes Bodrum'a koşuyor!



Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Global Run Bodrum, 30 nisan 2017 Pazar günü Bodrum'da. Üstelik 5K ve 10K parkurlarıyla.



Yaza koşarak merhaba demek, eşsiz güzellikteki denizin ve doğanın tadını çıkarmak istiyorsan sen de gel!



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KAYIT YAPTIRMAK İÇİN : www.globalrunbodrum.com



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Detaylar :



İl : Muğla



İlce : Bodrum



Mekan : Bodrum Cruise Port



Mekan Adresi : Kumlubahçe Mah. İskele Cad Bodrum



Başlangıç Saati : 30.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 12: 00: 00



Kategori : Global Run Bodrum



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır