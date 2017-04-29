Global Run Bodrum

Biraz deniz, Bolca EğlenceHerkes Bodrum'a koşuyor!

Global Run Bodrum

Biraz deniz, Bolca Eğlence

Herkes Bodrum'a koşuyor!

Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Global Run Bodrum, 30 nisan 2017 Pazar günü Bodrum'da. Üstelik 5K ve 10K parkurlarıyla.

Yaza koşarak merhaba demek, eşsiz güzellikteki denizin ve doğanın tadını çıkarmak istiyorsan sen de gel!

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KAYIT YAPTIRMAK İÇİN : www.globalrunbodrum.com

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Detaylar :

İl : Muğla

İlce : Bodrum

Mekan : Bodrum Cruise Port

Mekan Adresi : Kumlubahçe Mah. İskele Cad Bodrum

Başlangıç Saati : 30.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 12: 00: 00

Kategori : Global Run Bodrum

Tür : Gezi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Gezi Parkı, 30 Nisan, Bodrum, Muğla, Gezi, Hayır