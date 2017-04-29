Global Run Bodrum
Biraz deniz, Bolca EğlenceHerkes Bodrum'a koşuyor!
Biraz deniz, Bolca Eğlence
Herkes Bodrum'a koşuyor!
Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Global Run Bodrum, 30 nisan 2017 Pazar günü Bodrum'da. Üstelik 5K ve 10K parkurlarıyla.
Yaza koşarak merhaba demek, eşsiz güzellikteki denizin ve doğanın tadını çıkarmak istiyorsan sen de gel!
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KAYIT YAPTIRMAK İÇİN : www.globalrunbodrum.com
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Detaylar :
İl : Muğla
İlce : Bodrum
Mekan : Bodrum Cruise Port
Mekan Adresi : Kumlubahçe Mah. İskele Cad Bodrum
Başlangıç Saati : 30.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Global Run Bodrum
Tür : Gezi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io