Global Menkul Değerler'in Yeni Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay

1990 yılında kurulan ve Türkiye sermaye piyasasının köklü firmalarından Global Menkul Değerler (GMD) Genel Müdürlük görevine, Gülşeyma Doğançay'ın atandığı bildirildi.



GMD'den yapılan açıklamaya göre, Global Menkul Değerler, üst yönetiminde değişim yapıldı ve Genel Müdürlük görevine kurum içinde 23 yıllık kariyere sahip Gülşeyma Doğançay atandı. 26 yıldır Global Menkul Değerler'de çalışan ve 2007 yılından itibaren Genel Müdürlük pozisyonunu üstlenen Gökhan Özer, görevini Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak sürdürecek.



Gülşeyma Doğançay'ın Genel Müdürlük görevine getirilmesiyle birlikte; oluşan yeni pozisyonlara da yine bu gelenek doğrultusunda kurum içinden atamalar ve yeni yapılanmalar gerçekleştirildi.



İlk kadın Genel Müdür



Global Menkul Değerler'de Genel Müdürlük görevini üstlenen Gülşeyma Doğançay, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. İngiltere'de bir yıl süre ile eğitimine devam eden Doğançay, kariyerine 1994 yılında Global Menkul Değerler'de Yurt İçi Satış ve Pazarlama Departmanı Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başladı.



1999 yılında Merkez Şube Müdür Yardımcısı, 2000'de de Merkez Şube Müdürü görevlerini üstlenen Gülşeyma Doğançay, Ocak 2009 tarihinde ise İstanbul Şubelerinin satış ve pazarlama fonksiyonlarının yönlendirilmesi ve yönetilmesinden sorumlu Direktör Yardımcısı olarak atandı.



Daha sonra İşlem Aracılığı Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Doğançay, 1 Nisan 2017 tarihi itibari ile Global Menkul Değerler'in ilk kadın Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı. (Fotoğraflı) - İstanbul