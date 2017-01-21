Global Halkla İlişkiler Trendleri Zirvesi İstanbul'da Yapılacak

Global Halkla İlişkiler Trendleri Zirvesi, 16-17 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek



Halkla ilişkiler ve iletişim uzmanları 16-17 Şubat'ta İstanbul, InterContinental Otelde gerçekleştirilecek olan Global PR Zirvesi İstanbul 4'te buluşacak ve değişen PR endüstrisindeki en yeni eğilim ve zorlukları tartışacak.



Etkinlikte, BP America'nın eski Başkan Yardımcısı Prenses Diana'nın özel sekreteri ve aynı zamanda P&G, Weber Shandwick, CITI, TRT World ve AMEC'den üst düzey iletişim profesyonelleri, itibar yönetimi, veri sızıntıları, etkileyici pazarlama, kriz iletişimi, PR ölçümü ve görsel iletişim hakkında eğitim verecek.



Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, 30 ülkede etkinlik düzenleyen P World tarafından organize edilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen,Global PR Zirvesi İstanbul Proje Direktörü İkbal İbrahim, "Son dört yılda 35 farklı ülkeden 1000'in üzerinde PR uzmanı Küresel PR Zirvesi İstanbul'a katıldı. Etkinlik,Türk PR profesyonellerini dünyanın dört bir yanından meslektaşlarıyla buluşturmak için bir köprü görevi görüyor."ifadelerini kullandı.