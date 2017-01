Global Game Jam'de 48 Saatte 56 Oyun Geliştirildi

Her sene dünya ile eş zamanlı olarak düzenlenen oyun maratonu Global Game Jam'in (GGJ) Türkiye'deki en büyük merkezlerinden olan ODTÜ TEKNOKENT, GGJ ATOM ile 200'e yakın oyun geliştiricisini bir araya getirdi ve toplamda 56 oyun geliştirildi.



Tüm dünyayla eş zamanlı olarak 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen ve Türkiye'de ODTÜ TEKNOKENT ATOM'un organizatörlüğünde düzenlenen "Global Game Jam(GGJ)" 22 Ocak'ta sona erdi.



ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ODTÜ TEKNOKENT ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği TOGED iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yenilikçi oyun geliştirme maratonu Global Game Jam ATOM, bu yıl 200'e yakın oyun geliştiricisini ağırladı.



Her sene global bir tema üzerinden geliştirilen GGJ'nin bu seneki teması "dalgalar" olarak belirlendi ve oyun geliştiriciler 20 Ocak Cuma günü 48 saatlik maratona başladı.



48 saat boyunca video oyun hazırlayan geliştiriciler, iki günün sonunda toplamda 56 oyun geliştirdi. Mangal simülatöründen dalga oyununa kadar birçok oyunun geliştirildiği etkinlik boyunca, keyifli dakikalar yaşandı.



Oyun geliştiricilerin yaratıcılıklarını engellememesi adına yarışma formatında düzenlenmeyen GGJ, tüm grupların birbirleriyle yardımlaşmasını sağlıyor. Global Game Jam'e bu sene ilk kez katılan üniversite öğrencisi Osman Biçer, "48 saatte yalnızca 3 saat uyudum. Burada bu heyecanı yaşadığım için çok mutluyum. Burada bir yarışma ortamında değil, bir sinerji oluşturma halindeydik. Oyun konusuna meraklı herkesin bu heyecanı yaşamasını isterim" diye konuştu.



Etkinlik kapsamında görüşlerini bildiren ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, "ODTÜ TEKNOKENT'te 300'ün üzerinde firma var. Bu firmaların 200'ü ilk kez ODTÜ TEKNOKENT'te kuruldu. Firmaların teknoloji ihracatından elde ettikleri gelir 1 milyar doları geçti. Türkiye'ye çok ciddi şekilde katma değer üretmeye başladılar. Önümüzdeki dönemde başarılı şirketlerin artacağına inanıyoruz" dedi.



Oyun sektörünün gençlerin hayatındaki yerine de değinen Kızıltaş, "Gençlerin, çocukların yetişebilmesi, doğru şekilde eğitilebilmesi, özellikle onlara kendi kültürümüzü öğretebilmemiz için oyun geliştirme sektöründe gayret göstermemiz lazım. Hem para kazanmak hem teknolojiyi geliştirmek hem de gençlere iyi bir eğitim verebilmek adına oyun sektörünü çok önemsiyoruz" dedi.



Etkinliğin ilk kez düzenlendiği 2009 yılından bu yana birçok oyun geliştirildiğini, bazı oyunların da satışa sunulduğunu belirten ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek ise, "GGJ sayesinde farklı disiplinlerden oyun geliştiriciler bir araya gelme fırsatı buluyor. Katılımcılar verilen temaya uygun oyun geliştirmek için 48 saat uykusuz çalışıyor. Bu oyun geliştiriciler, burada tecrübe kazandıktan sonra sektörde daha rahat iş imkanı bulabiliyor" diye ekledi.



GGJ bu yıl toplam 95 farklı ülkede 700 üzerinde merkezde gerçekleştirildi. 48 saat boyunca oyun geliştiren 30 bin üzerinde katılımcı, dünya genelinde oyun geliştirme alanının ilerlemesine de büyük katkıda bulundu. GGJ organizasyonu kapsamında sadece 48 saat içinde binlerce oyun geliştirildi.



Türkiye Bölge Organizasyonu, bu yıl da daha çok geliştiriciyi bir araya getirme hedefiyle ilerleme kaydetti. Ankara, İstanbul, İzmir ve Malatya şehirlerinde olan 9 farklı merkez her deneyim seviyesinden ve farklı disiplinlerden 600 üzerinde geliştiriciyi bir araya getirdi.



(Fotoğraflı) - İstanbul