Glenn'in Adını Taşıyan Kargo Mekiği Uui'ya Ulaştı

CAPE ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA), 9 Aralık 2016'da hayatını kaybeden Amerikalı astronot John Glenn anısına Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yolladığı kargo mekiği hedefine ulaştı.



NASA'dan yapılan açıklamada, Orbital ATK firmasının ürettiği mekiğin istasyona demirlediği bildirildi.



Mekiğin Almanya'nın yaklaşık 400 kilometre üzerinde uzay boşluğunda süzülürken istasyonun dev robot kolu tarafından yakalanarak güverteye çekildiği kaydedildi.



Dünyanın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot olan John Glenn'in adını taşıyan mekik, salı günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.



Cygnus model mekik, UUİ'ye 3,4 tonluk gıda, deney ve yaşam malzemesi taşıyordu.



Glenn, 1962 yılında Atlas roketiyle uzaya fırlatılan tek kişilik Friendship 7 kapsülü içinde Dünya'nın yörüngesini dolaşarak tarihe geçmişti. 1992 yılında, 77 yaşındayken Discovery mekiğiyle yeniden uzaya çıkan Glenn, 95 yaşında hayata veda etmişti.