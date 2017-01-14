Gladyatörler Kentinde' Kazı Çalışmaları

Muğla'nın Yatağan ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında geçen yıl 90 eser gün yüzüne çıkarıldı.



Kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stratonikeia'nın "aşkın ve gladyatörlerin kenti" olarak bilindiğini söyledi.



Antik kentin birçok bölgesinde kazı çalışması yürütüldüğünü dile getiren Söğüt, Helen, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğunu ifade etti.



Söğüt, kentte yürütülen kazı çalışmalarında şehrin giriş kapısından imparatorlar tapınağına, Roma hamamından Türk evine kadar her yapıyı aşamalar halinde gün yüzüne çıkardıklarını belirterek, 2016 yılında kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Stratonikeia Antik Kenti'nin yaşayan bir tarih kenti olduğuna işaret eden Söğüt, "Özellikle batı cadde, gymnasium, kilise ve latina da önemli çalışmalar yürüttük. Ayrıca Selçuk Hamamı'ndaki projeler tamamlandı. Bu yıl içerisinde de ihalesi yapılarak her şeyiyle tam olan hamam yapısını turizme kazandıracağız." dedi.



Kentte "Bılla Evi" olarak bilinen yapının da ayağa kaldırılması için çalışma yürütüleceğini aktaran Söğüt, Muğla Valiliğinin destekleriyle Şaban Ağa Camisinin de restorasyon çalışmalarının yapılacağını dile getirdi.



Söğüt, kentteki yapıları bir bütün olarak korumaya çalıştıklarını anlatarak, "Biz burada antik dönemden günümüze tüm yapıları koruyoruz. 2016 yılı içerisinde antik kentte yürütülen kazı çalışmalarında 90 eser bulundu. Eserleri kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Müzesi'ne teslim ettik. İnsanlar buraya geldiklerinde zaman tünelinde dolaşır gibi kenti gezecek. Buradaki yapılar oldukça görsel ve gösterişli. Buluntular da zaten kentin kendi tarihsel bütünlüğüyle bize önemli bilgiler veriyor." diye konuştu.



Eserler arasında antik dönemde kullanılan birçok materyalin yanı sıra özgün değerde buluntular olduğunu da aktaran Söğüt, Stratonikeia Antik Kenti'nin kentsel dokusuyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer aldığına dikkati çekerek, kentin daimi listeye girmesi için de çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.