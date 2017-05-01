Gkv Ortaokulunda Langırt Turnuvası İlgi Gördü

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri bu kez de düzenlenen langırt turnuvasında yarıştılar. Bir birinden heyecanlı anların yaşandığı turnuvada takımlar yarışmanın galibi olmak için çabaladı.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulunda düzenlenen Langırt turnuvası büyük ilgi gördü. Öğrencilerin coşkuyla katıldığı turnuvada takımlar arasındaki mücadele dikkat çekti. Öğrenciler arasındaki sportif müsabakalara düzenlenen langırt turnuvasıyla farklı bir heyecan katıldığını ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Nadir Gürsel, "Geleneksel hale dönüştürdüğümüz bu yıl ki langırt turnuvamızda başarıyla sonuçlanmıştır. Öğrenciler arasında farklı bir heyecan oluşturan turnuvamız ortaokul bahçesinde gerçekleştirilmiş ve turnuvaya 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri oluşturdukları takımlarla katılmıştır. Her sınıfı temsilen öğrencilerin yarıştığı turnuva sonucunda 5. sınıflardan 5-B, 6. Sınıflardan 6-C, 7. Sınıflardan 7-F sınıfı birincilik derecelerini kazanmıştır. Bu tür organizasyonlar öğrencilerimizin takım halinde mücadele ruhunu geliştirdiği gibi üstlendikleri sorumlulukları başarıyla yerine getirme çabalarını da attırmaktadır. Önümüzdeki süreçte de bu tür organizasyonlarımızı gerek okul içerisinde gerekse okul dışında düzenlenecek turnuvalarda sürdüreceğiz" dedi.



Öğrenciler için farklı bir oyun olarak yer alan turnuvanın önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceği açıklandı. - GAZİANTEP