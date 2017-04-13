GKV'nin minik kulaçları şampiyonluğu kucakladı



Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2016-2017 Okul Sporları Minikler Yüzme Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu sporcuları katıldıkları kategorilerde iki şampiyonluk kupasını okullarına taşımayı başardı.

Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 285 sporcunun katıldığı şampiyonaya GKV Özel İlkokulu dört ayrı takım halinde katılarak dört ayrı kategoride mücadele etti. Minik Erkek B Kategorisinde takım halinde il şampiyonu olurken, bayrak yarısında da il şampiyonluğunu elde ettiler. Minik Kızlar B Kategorisinde ise GKV'li kız takımı il üçüncüsü oldu. GKV Özel İlkokuluna iki şampiyonluk kazandıran Minik Erkekler Yüzme Takımında Ata Celikkalkan, Arda Güleç, Fetih Buğra Kahraman, Aksel Pamkuçu ve Hüseyin Cem Kuzu görev alırken minik kızlar yüzme takımında ise Zeynep Moshini, Duru Zencidi, Zeynep Yurtyapan, Öykü Güler ve Berra Celikkalkan görev aldı. Başarılı sporcular mutluluklarını arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştı.

Başarı uzun soluklu ve kararlı çalışmaların ürünüdür

GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan başarılı sporcuları kutladıklarını ifade ederek okul sporları içerisinde yüzme sporunun önemli bir yer tuttuğunu ve GKV'de gerek bireysel gerekse takım spor dallarının tamama yakınının uygulandığını belirterek "Minik öğrencilerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Başarı uzun soluklu ve kararlı çalışmaların ürünüdür. Kurumlarımızda spor ve sportif etkinlikler önemli bir yer tutmaktadır. Okul sporlarında yer alan ferdi ve takım sporlarının tamama yakını kurumlarımızda uygulanmakta, bu dallardaki yetenekli sporcularımızın başarılı olması için gerekli her türlü destek verilmektedir. Hepsini yürekten kutluyorum. Sporcularımızın yetiştirilmesinde emeği geçen kurumumuz beden eğitimi zümresini ve sporcuları yarışmalara hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Mehmet Altan ile Recep Öztürk ile velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bundan sonra öğrencilerimizin daha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum" dedi.

