GKV'lilerden Atölyede Renk Var Sevgi Var Sergisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri yaptıkları çalışmaları sergileyerek izleyenleri adeta büyüledi.

Atölyede Renk Var Sergisinde çalışmalarını görücüye çıkaran öğrenciler görsel sanatların insan yaşamındaki önemini de adeta gözler önüne seriyor. Düzenlenen açılış törenine GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Kasım Ateş, Okul Müdürü Mustafa Şenel'in yan ısıra Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş ile çok sayıda öğrenci katıldı. Görsel sanatların bütün dallarının çocuk gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden GKV Özel Okulların Genel Müdür Yardımcısı Kasım Ateş öğrencilerin gelişiminde resim ve el becerisine dayalı çalışmaların önemli rol oynadığını ifade ederek sergide eseri bulunan öğrencileri kutladı. 40 eserin yer aldığı sergi de öğrencilerin farklı tekniklerde yaptıkları eserlere yer aldı. Serginin n Nisan ayı boyunca ziyarete açık kalacağını ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için kulüp çalışmalarının önemli bir rol oynadığını ifade etti.