GKV'li minikler okullarında evcil hayvanları ağırladı

Evcil hayvanları yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler onların bakımı ve beslenmesiyle ilgili çeşitli bilgilerde edindi.

Doğal dengenin ve canlıların korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle sürekli kamuoyunda gündem oluşturan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri bu kez okullarında hayvanları ağırladı. Vet-Pet Klinik Müdiresi Seda Sarıbaşak Ve veterinerlerinden Tuba Tuzlu tarafından öğrencilere evcil hayvanların bakımı ve beslenmesiyle ilgili bilgiler verilirken öğrenciler okula getirilen evcil hayvanları yakından inceleyerek onlarla ilgili bakım ve beslenme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurken bazı öğrenciler de veterinerliğe soyunarak hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut "Evcil hayvanların çocuklar üzerindeki pozitif etkilerini ve onlara kazandırdığı yetileri bir uzman tarafından onlara aktarmak ve farkındalık yaratmak hedefindeyiz. Bu anlamda Veteriner Hekimimiz Tuğba Tuzlu Çerkezoğlu, gönüllü olarak okulunuzda eğitimler vermektedir. Projemizin öncelikli hedefi elbette eğitim. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamakla beraber, onlara doğru bilgilerle evcil dostlarıyla ilgili eğitimler verilmektedir. Düzenli periyodlarda veteriner hekimimiz okulumuzu ziyaret etmekte ve çocuklara evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, eğitimi ve onlarla birlikte yaşamanın pozitif etkileri hakkında bilgiler vermektedir. Soru-cevap günleriyle kafalarındaki soru işaretleri gidererek Kedi ve köpeklere nasıl yaklaşmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Çocuklar evlerindeki evcil hayvanlarıyla okula gelebilecek ve veteriner hekimimize sormak istediği soruları sorabilme fırsatı sunulmaktadır. Bu yolla öğrencilerimizin yaşadığı çevreyi ve canlıları keşfetmesi, yakından tanıması sağlanmaktadır" dedi.

Doğal dengenin korunması için eğitim kurumlarına büyük görevler düşüyor

GKV Özel Anaokulu Neşeli Tavşanlar Sınıfı Öğretmeni Melike Açıkkol'da yapılan etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade ederek "Çocuklarımıza doğa, çevre ve hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak zorundayız. Küresel dengenin korunması için eğitim kurumlarına bu anlamda büyük görevler düşüyor. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz canlılar dünyasını keşfederken onlarında bu evrenin bir parçası olduğu ve yaşam alanlarının korunması gerektiği yönündeki bilgilerini pekiştiriyorlar" dedi.