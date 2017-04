Gkv'li Minik Ressamlara Ödül Yağdı

Gaziantep'te düzenlenen uluslar arası resim sergisine katılan GKV Özel Ortaokulu öğrencileri altın kategorisinde ödül alarak resim alanında uluslararası başarıya imza attı. Ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den alan öğrenciler önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atmak istediklerini de ifade etti.



Mizyal Sanat Evi tarafından geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenen 29. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışmasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin eserleri altı grupta değerlendirilerek ödüllendirildi. Görsel sanatların eğitimde olmazsa olmazlardan birisi olduğunu söyleyen GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu bu tür uluslararası yarışmaların ülkeler arasındaki kültürel alışverişin gelişmesi, çocukların farklı ülkeleri yakından tanıması ve eserlerinin evrenselleşmesinde önemli olduğunu ifade ederek "Gaziantep büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Sanat Evinin geleneksel hale getirdiği resim yarışmasının bu yıl 29.su gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan öğrencilerimizden Nergiz Şireci, Berke Şekeroğlu, Başak Öngen, Selen Boyno, Esra Bilen ve Çağan Çelik altın, Nergiz Şireciise gümüş kategorisinde ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den aldılar. 21 ülkeden 6 bin 100 resim ve 5 bin 913 çocuğun yarıştığı uluslararası bir organizasyonda altın kategorisinde ödül almak sadece öğrencilerimizi değil bizleri de gururlandırmıştır. Okul öncesi eğitim itibarıyla kurumlarımızda görsel sanatların bütün dallarıyla ilgili eğitimler veriyor, yetenekli öğrencilerimizin sahip oldukları yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesi için gerekli her türlü desteği veriyoruz. Böylesine büyük bir organizasyonu Gaziantep'te gerçekleştiren başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin olmak üzere Mizyal Sanat Evi sahibi Mizyal Karabibere ve emeği geçenlere öğrencilerimiz ve sanat atına teşekkür ediyorum" dedi.



2016-2017 eğitim öğretim yılında elde edilen akademik başarıların sportif ve sanatsal başarılarla da taçlandırıldığını ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Nadir Gürsel "Öğrencilerimizin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenadaki başarıları Gaziantep'in ortak başarısıdır. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi yürekten kutluyor, onlara destek veren idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den alan öğrenciler günün anısına başkan Şahin'le fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - GAZİANTEP