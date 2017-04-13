Gkv'de Yüzlerce Fidanı Toprakla Buluştu

GAZİANTEP(İHA)Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında okul öncesi eğitim gören minik öğrenciler Gaziantep Kolej Vakfı Hatıra Ormanına fidan dikti. Dedeler, nineler, anne ve babaları buluşturan etkinlik kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluştu.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları düzenlediği fidan dikme etkinliğiyle dedeler, nineler ve torunları bir araya getirerek unutulmaz anıların yaşanmasını sağladı. Yüzlerce fidanı toprakla buluşturan etkinlikte üç kuşak bir araya gelirken dedelerin torunlarına tabiatı korumaya yönelik altın öğütleri dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinde torunlarıyla birlikte GKV Özel Okullarına gelen dedeler, nineler anne ve babalar GKV eğitim kampüsündeki anaokulunda toplantı. Torunlarıyla birlikte rehber öğretmenlerden ve konunun uzmanlarından fidan dikmeyle ilgili temel bilgileri aldıktan sonra sınıf öğretmenleriyle birlikte Gaziantep Kolej Vakfı Hatıra Ormanına gittiler. Torunlar dede ve nineler öğretmen ve idarecilerle birlikte geldikleri tören alanında herkes fidan dikmenin doğayı korumak ve gelecek nesillere iz bırakmak için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavrayarak vatandaşlık görevlerinin gereğini yaptılar. Torunlarıyla birlikte ortak bir etkinlikte bulunmanın kendileri için büyük bir heyecan ve unutulmaz bir anı olduğunu ifade eden dede ve nineler GKV Özel Okullarının farkındalık oluşturarak fidan dikme çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdığını söyleyerek okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.



"Hem fidan diktik, hem doğa aşkını aşıladık"



Doğal dengenin korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında fidan dikme etkinliğinin her yıl tekrarlandığını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut bu yılda yüzlerce fidanı toprakla buluştururken minik öğrencilere ağaç, orman ve tabiat sevgisinin de aşılandığını ifade etti. - GAZİANTEP