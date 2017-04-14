Gkv'de Teog Bilgilendirme Semineri

Gaziantep'te TEOG öncesi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Zümresi tarafından düzenlenen etkinliklerle Rehber Öğretmenleri Bilge Kılıç ve Orhan Kemal Tellal öğrencilere sınavla ilgili bilgiler verdi. Soru cevap metoduyla gerçekleştirilen söyleşilerde öğrenciler merak ettikleri bir çok konuda aydınlatıldı.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen söyleşi ile 7. sınıf öğrencilerine TEOG Sınavı hakkında bilgiler verildi. GKV Özel Okulları Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye katılan Rehber Öğretmenleri Bilge Kılıç ve Orhan Kemal Tellal öğrencilerin merak ettiği konuları aydınlatırken uygulanmakta olan sistem hakkında da bilgiler verdi. Öğretmenlerden Bilge Kılıç, etkinlik kapsamında öğrencilere "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)" sınavı, sınava giriş koşulları, puan hesaplama, tercih dönemi işlem basamakları gibi konularını anlattı. Öğrenciler tarafından sınav öncesi bilinmesi gereken detaylarında anlatıldığı söyleşi büyük ilgi gördü.



Rehber öğretmeni Tellal ise GKV Özel Ortaokulu'nun TEOG sınavına hazırlık programını tanıtarak sınav öncesi dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti. Etkinliklerin son bölümünde "soru-cevap" yöntemi ile öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.



Sınav öncesi bu tür uygulamaların önemine dikkat çeken rehber öğretmenleri, çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP