Gkv'de Bin Bir Suretler ve 'Çiçeklerin Dili' Sergisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği 'Bin Bir Suretler' ve 'Çiçeklerin Dili' sergisi düzenlenen törenle açıldı.



Gaziantep Kolej Vakfı öğrencilerinin tasarım, 3 boyutlu çalışmalar, fotoğraf ve seramiklerden oluşan çalışmalarına yer verildi. Düzenlenen açılış törenine GKV Özel Okulları Genel Müdür Müfit Taşlıyar, Genel Müdür yardımcısı Can Hoşcan, Okul Müdürü Nadir Gürsel, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bin Bir Suretler ve Çiçeklerin Dili konulu karma sergisinde kartonlar ve atık malzemeler kullanıldı. Ortaokul bölümü 5.ve 7 sınıf öğrencilerinin hazırladığı sergide çeşitli tasarımlar, 3 boyutlu çalışmalar, fotoğraf ve seramik alanındaki çalışmalar da yer verildi. GKV Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Akman Bazoğlu rehberliğinde düzenlenen sergi yoğun ilgi görüyor. Bazoğlu yaptığı değerlendirmede öğrencilerin hayal gücünü kullanarak ortaya koydukları farklı tekniklerde ki eserlerini sergilediklerini belirtti. Serginin dönüm sonuna kadar ziyaretçilere açık olacağı da açıklandı. - GAZİANTEP