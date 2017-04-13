Gkv'de 40 Eserden Oluşan Sergi Açıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 40 eser den oluşan Atölyede Renk Var Sergisi düzenlenen törenle açıldı.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri tarafından 40 eserden oluşan Atölyede Renk Var Sergisi düzenlenen töreni açıldı .Açılışa GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Kasım Ateş, Okul Müdürü Mustafa Şenel, Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu, Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş ve çok sayıda öğrenci katıldı. Görsel sanatların bütün dallarının çocuk gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden GKV Özel Okulların Genel Müdür Yardımcısı Kasım Ateş öğrencilerin gelişiminde resim ve el becerisine dayalı çalışmaların önemli rol oynadığını kaydetti. Ateş, sergide eseri bulunan öğrencileri de kutladı. 40 eserin yer aldığı sergi de öğrencilerin farklı tekniklerde hazırladıkları bir birinden değerli eserler yer aldı



Serginin Nisan ayı boyunca ziyarete açık kalacağını ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için kulüp çalışmalarının önemli bir rol oynadığını ifade etti. - GAZİANTEP