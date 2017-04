Gizli Tanıktan İddia:  Fetö, İşadamlarının Seks Kasetlerini Banka Kasasında Saklıyordu

BURSA'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işadamlarının da bulunduğu 38'i tutuklu toplam 80 sanıklı dava ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede, gizli tanık Orhan verdiği ifadesinde, "FETÖ Bursa'daki 11 işadamının seks kasetlerini Bank Asya'nın Yıldırım İlçe Şubesi'ndeki kasada saklıyordu. Bu kasada ayrıca işadamlarının gelir durumlarını içeren bilgiler de bulunuyordu. Bankanın şubesinde polisler tarafından arama yapıldığı gün Ercan lakaplı bir kişi, erkenden gelip bu bilgi ve kasetleri alarak kaçırdı" dedi.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından aralarında Fethullah Gülen ve bazı işadamlarının da bulunduğu, 'imamlar dosyası' olarak bilinen, 38'i tutuklu, 36'sı firari toplam 80 sanık hakkında hazırlanan 661 sayfadan oluşan ve Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, ilginç iddialar yer alıyor.



Soruşturma kapsamında, gizli tanık olarak ifade veren Orhan adlı kişi, "Bank Asya Yıldırım Şubesi'ndeki gizli kasada geliri çok yüksek olan 11 iş adamının seks kasetleri, yıllık ekonomik karlılık durumunu belirten verilerini içerir bilgiler bulunuyordu. Ayrıca, il genelinde cemaate mensup olup da görev yapan tüm memur ve bürokratların isimlerini içeren listelerinin de bu kasalarda saklandığını biliyorum. Kasalarda bulunan bu önemli kaset ve bilgiler, Bank Asya'nın Yıldırım Şubesi'ne polisin baskın yapıldığı günün sabah saat 09.00'da Ercan lakaplı İ.S.S. tarafından alındı. Bu kişi daha sonra, yüzü bere ve atkı ile kapalı olarak kaban giymiş vaziyette bankadan ayrıldı Yani bilgileri kaçırdı. Bu görüntülerin kamera kayıtlarında olması gerekiyor. İmha edildiğini sanmıyorum ancak kamera görüntüleri saklanmış olabilir" dedi.



"CEZAEVİ İZLEME KURULUNDA GÖREVLENDİRİLDİM İMRALI YA GİTTİM"



Hazırlanan iddianamede şüpheli sıfatıyla ifade veren Şakir Umutkan ise, 2012 yılı başlarında Sadık A. isimli kişinin kendisine, 'Bursa cezaevi izleme kurulunda görev alır mısın?' diye sorduğunu, bu teklifi kabul edince, Sadık A. tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz'a yönlendirildiğini söyledi. Başsavcı Namık Yılmaz tarafından, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı aracılığı ile yaptıkları yeminin ardından cezaevi izleme kuruluna seçildiğini belirten Umutkan, "heyet olarak bir defasında tam tekmil İmralı Cezaevine de gittik. Dönüşte Başsavcı Namık Yılmaz, beni odasına çağırdı. İmralı'da yapılan kontrollerle ilgili benden PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında bilgi istedi. Hem sağlık hem de psikolojik durumu hakkında soruları oldu. Ben de, her hangi anormal durumun olmadığını anlattım. Normal şartlarda bu bilgileri izleme kurulunda görev alan doktor hanımdan alması gerekirdi. Abdullah Öcalan ile ilgili ne yapmak istediklerini çözebilmiş değilim. Öcalan'a önceden bir şey yaptılar sonucunu mu bekliyorlardı. Yoksa ileride Abdullah Öcalan'a bir şeyler yapmayı mı düşünüyorlardı. Bu sebepten dolayı sağlık durumunu sorduklarını tahmin ediyorum" diye konuştu.



Soruşturma kapsamında ifade veren işadamı Ferudun Kahraman ise dönemin Bursa Valisi Şahabettin Harput, Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın örgütün Bursa imamı olan Cansun Sarıyıldız ile belirlenen işadamlarını ziyarete gittiğini, burada kendilerinden himmet adı altında para aldıklarını söyledi. O dönem görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz'ın, İbrahim Saydam'ı, cezaevi izleme kuruluna seçilmesinin çok manidar olduğunu belirten Kahraman, Bursa Adliyesi'nde görev yapan bazı hakim ve cumhuriyet savcılarının her ayın 15'inde maaşlarının yüzde 5'ini örgütün hastanesi olarak bilinen Bahar Hastanesi'nde görev yapan Ömer K.'ye elden verdiklerini, Ömer K.'nin her hafta cuma sabahı bu hakim ve savcılara hastanede kahvaltı verdiklerini sözlerine ekledi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.