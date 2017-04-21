Gizli Tanık: 'Darbeciler Gelirse Selam Durun' Talimatı Verildi

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik açılan davada tutuklu polislerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen gizli tanık 'Mücahit', 15 Temmuz gecesi Çevik Kuvvet'te görev aldıklarını, silah dağıtıldığını, komiser yardımcısı Nail S.'nin kendilerine darbecilerin gelmesi halinde selam durup buyur etmelerini, tanklara silahla ateş edilmemesi talimatı verdiğini söyledi.



FETÖ/PDY Denizli'deki emniyet yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz eski polisler ile avukatları ve yakınları katıldı. İddianamenin gizli tanıklarından 'Mücahit', 'Kafkas' ve 'Deniz', davada ses ve görüntü bilişim sistemi ile sesi değiştirilerek dinlendi. Tanıklardan Mücahit'in verdiği ifadede, 15 Temmuz darbe gecesi saat 23.00 sıralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde toplandıklarını ve polislere silah dağıtıldığını söyledi. Vali Ahmet Altıparmak ile dönemin Emniyet Müdürü Hüseyin Namal'ın da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki kriz merkezinde toplantı yaptıklarını belirten 'Mücahit' kod adlı gizli tanık, "Tutuklu sanıklardan Komiser Yardımcısı Nail S.'ye darbeciler gelirse ne yapacağımız sordum. O da bize soğukkanlılıkla ve alaycı şekilde 'Darbeciler gelirse selam durup buyur edeceğiz, tanklar gelirse sakın sıkmayın' dedi. Biz çok tedirgindik, ancak kendisi çok rahattı, bu dediğini herkes duydu" dedi. Mahkemede Kafkas kod adlı gizli tanık da dinlendi. Kafkas, Çivril İlçe Emniyet Amirliği'nde polisleri tanıdığını, ilçede görevli komiser yardımcısı Önder U.'nun televizyonda gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Senin de zamanın gelecek" dediğini duyduğunu ifadesinde söyledi.



'Deniz' kod adlı gizli tanık da FETÖ'ye bağlı polislerin emniyet içinde birlikte hareket ettiklerini, daha çok ödül aldıklarını ve önemli görevlere FETÖ'cü polislerin atandığını anlattı. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesiyle devam etti.



- Denizli