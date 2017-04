Gizli Oturum, nisan ayında Tatavla Sahne'de sizlerle...



"Hayalindeki özgür tiyatronun peşinde koşan bir grup insan olarak; tiyatronun tüm etmenleri için topluluk bilinciyle birlikte emek harcayarak, şahit olduğu ölümcül tiyatroyla, tiyatroyu ve seyirciyi hak ettiği yere taşıma konusunda sürekli kamçılanarak, sahip olduğu önemli misyonun bilincinde, özgür, deneysel, farkında ve birlikte, her şeyden önce kendi seslerini birlikte duymayı, başka düşünen insanlarla paylaşmayı, sorgulamayı, denemeyi, yaşamayı ve yaşatmayı amaçlayarak "Başka Tiyatro" için bir araya geldik.



Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun 2007-2008 sezonunda rejilediği J. Paul Sartre'ın 'Gizli Oturum' adlı oyununu yeniden rejileyerek topluluğun mezunları olarak üniversite tiyatrosu bilincini profesyonel tiyatro hayatına taşımak istedik. "Gizli Oturum" insanın özgür iradesiyle seçtiği varoluşunun başkası karşında değiştirelemeceyeceğini; Garcin, İnes ve Estelle'in ölüm döngüsü içinde hayatlarında yaptıkları seçimleri ve hataları ortaya koyarak sorgulatıyor. Sartre'ın diğer pek çok oyunu gibi içerisinde kapalı anlamlar ve gizlenmiş kodlar bulunduran, varoluşçu perspektifle incelenmediğinde ya da kuramsal dramaturgisi başarıyla yapılmadığında yanlış ya da eksik yorumlamalara açık bir yapı arz eder. Oyun varoluşçu literatür ve yazarın diğer eserleri de incelenerek analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Sartre'ın oyundaki karakterlere yüklediği temel varoluş suçları ve "kötü niyet" ler üzerine odaklanılmış ve oyunun seyirci tarafından bu eksende anlaşılabilmesi için oyunda illüzyonu kırıcı tasarımlara yer verilmiştir."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Gizli Oturum



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır