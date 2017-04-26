"Gizli görevdeyim" diyerek 350 bin lira dolandırdı



BURSA - Birçok vilayette kendisini iş adamı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı Bursa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ersel A. (47), vatandaşlara iş adamı ve gizli görevde olduğunu söyledi. Lüks aracıyla M.S'nin yanına gelen Ersel A, onu işe alacağını, kendisine şimdilik yardım ederse gizli görev bittiğinde 500 bin dolar vereceğini belirtti. Ersel A, M.S'nin kuzeni F.S'yi de aynı şekilde dolandırdı. F.S, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Yapılan şikayetin ardından Ersel A, Bursa Kent Meydanı'nda bir vatandaşı daha dolandıracakken yakayı ele verdi. Üzerinden İbrahim Özen adlı sahte kimlik çıkan zanlı gözaltına alındı. Ersel A'nın M.S'yi belirli aralıklarla 250 bin, F.S'yi ise 86 bin TL dolandırdığı öğrenildi. 22 ilde aynı taktiği uygulayarak dolandırıcılık yapan Ersel A, 35 dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.