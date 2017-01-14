Gizli Buzlanmalar Kazalara Neden Oluyor

Kilis'te, gizli buzlanmalar nedeniyle bir çok kaza meydana geldi.



Geceleri hava soğukluğunun sıfırın altına düşmesi nedeniyle adete buz bitsine dönen yollarda araçlar kayarak devriliyor. Gizli buzlanma nedeniyle, bir çok maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar meydana geliyor. Yollarda tuzlama yapılmasını isteyen sürücüler, "Kış ayları bolunca gizli buzlanmalara karşı yolların tuzlanmasını istiyoruz" diye konuştu.



Özellikle sabaha karşı gizli buzlanmalar yüzündün kazaların meydana geldiği öğrenildi. - KİLİS