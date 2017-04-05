- (Özel haber) Gizem Örge: "Çalışmalarımızın karşılığını almak paha biçilemez"



İSTANBUL - Vakıfbank oyuncusu Gizem Örge, maçtan önce rakipleri Volero Zürich'i çok iyi analiz ettiklerini ifade ederek, "Çalışmalarımızın karşılığını almak paha biçilemez" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanş maçında Vakıfbank, Volero Zürich'i 3-1 mağlup ederek dörtlü finale gitmeye hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Vakıfbank liberosu Gizem Örge, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Gizem, rakipleri Volero Zürcih'i maçtan önce çok iyi analiz ettiklerini aktararak, "Bizim için stresli bir dönemdi. İki haftadır rakibimiz Volero Zürich hakkında video, toplantı gibi çok şey çalıştık. Bu maça çok hazırdık. Takım olarak final-four'a gitmeyi çok istiyorduk. Çalışmalarımızın karşılığını almak paha biçilemez" şeklinde konuştu.

"Servis manşette zorlandık"

İlk sete sıkıntılı başladıklarını aktaran Gizem, "Bence rakip çok güzel servis atıyordu. İlk sete tutuk başlamamızın sebebi servis manşette biraz zorlanmamız olabilir. Bu da hücumumuza da yansımış olabilir. Sonrasında servislerimiz biraz daha aktif olmaya başladı. Biraz daha iyi manşet getirmeye başlayınca daha çok oyuna girdik" ifadelerini kullandı.

"Gözde en eski oyuncu"

Takım arkadaşı Gözde Kırdar'ın maç anında ağlaması ile ilgili konuşan Gizem, "Bu takımda belki de en eski oyuncu. Bu sene onun 17. senesi. Bütün hayatı Vakıfbank'ta geçti. Duygulanması çok normal. Artık son senelerine geliyor, bir kez daha final-four'a katılıp kupayı alabilme şansımız olabileceği için duygulandı" diye konuştu.