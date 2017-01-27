Cem Adrian ile düeti ile ses getiren ve yeni albümü ile Gizem Berk, 27 Ocak Cuma gecesi Ankara Manhattan sahnesinde sizlerle...



"Elimi Bırakma" albümünden sonra Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği "Beni Kalbinden Çıkarma" single çalışmasıyla adından söz ettiren Gizem Berk, şimdi de Türkiye'de ilk defa yapılan canlı akustik görsel albüm çalışması "Midas'ın Kulaklığı Akustik Canlı Performans Serisi" ne Ada Müzik etiketiyle devam etmekte. Başarılı sahne performansı ile Gizem Berk, 27 Ocak Cuma akşamı saat 22: 00'da Ankara Manhattan sahnesinde olacak. Gizem Berk'e sahnede Orçun Büker (gitar), Emrah Ağdan (davul), Onur Güleç (bas gitar) ve Emre Yalçın (klavye/gitar/geri vokal) eşlik edecek.