Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılından bugüne hizmet veren ve mağazadan farkı olmayan "Giysi Yardım Merkezi"nde, dar gelirli aileler, hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçlarını tepeden tırnağa karşılıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar 5 bin ailenin faydalandığı merkezden, 585 bin 553 parça giysi tamamen ücretsiz olarak yoksul ailelere ulaştırıldı.





İhtiyaç sahibi aileler, Ulus Anafartalar Caddesi'nde bulunan merkeze gelerek, erkek, kadın ve çocuklara yönelik katlarda isteklerine göre seçimlerini yapabiliyor. Merkezde, birçok kıyafetin yanı sıra öğrenciler için okul çantası ve aksesuarları ile çeşitli oyuncaklar da bulunuyor.