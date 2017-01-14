Metin Zakoğlu, yeni gösterisi Gıybet Time ile Cafe Theatre sahnesinde...



"Metin Zakoğlu'ndan yepyeni bir gösteri... İçinden gıybet geçen bu stand-up gösterisinde Zakoğlu sizlere kimsenin bilmediği sanatçı sırlarını anlatıyor, bu gösteride bilmediklerinize çok gülecek ve çıkar çıkmaz çevrenize anlatmak için acele edeceksiniz. Gülmek ertelenmez, biletlerinizi almakta acele edin, çünkü yerler sadece 30 kişilik."



"Theatre Cafe Metin Zakoğlu'nun Bağdat Caddesi'nde açtığı 6.mekanı, içinde içecekleriniz ile gösteri izleyeceğiniz bu Jr. Theatre Cafe'de haftanın 5 günü kapımız size açık olacak. Erenköy Abdülhalik Renda Sokakta bulunan yeni mekanımızda en kısa zamanda görüşmek üzere."